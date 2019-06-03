Супрун рассказала о важности сексуального образования
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о необходимости сексуального образования среди детей и подростков. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Супрун задала вопрос, говорили ли родители со своими детьми о сексе и о болезнях, которые передаются половым путем.
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Министр отмечает, что репродуктивное здоровье очень важно и нужно, чтобы ребенок как можно раньше получил всю необходимую информацию от родителей, врачей, учителей и компетентных экспертов.
“... не на сомнительных сайтах или методом проб и ошибок. Именно для этого и необходимо сексуальное образование“, – добавила Супрун.
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Известно, что в 2016 году в Украине сделали 56 абортов женщинам до 14 лет и 875 – в возрасте 15-17 лет.
Сексуальная неосведомленность, по словам Супрун, представляет серьезную угрозу здоровью, а агрессивная пропаганда культа секса в медиа и кинематографе приводит к раннему началу половой жизни, большего количества абортов, сексуального насилия и распространения заболеваний.
Помните, когда речь идет о здоровье, не может быть “неудобных тем“. Ведь это именно тот случай, когда от знаний зависит здоровье, - подчеркнула Супрун.