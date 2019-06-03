Супрун рассказала о важности сексуального образования

Ульяна Супрун подчеркивает необходимость сексуального образования детей и подростков.

Супрун подсказала, как поговорить с подростками о сексе facebook.com/ulanasuprun

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о необходимости сексуального образования среди детей и подростков. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун задала вопрос, говорили ли родители со своими детьми о сексе и о болезнях, которые передаются половым путем.

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Министр отмечает, что репродуктивное здоровье очень важно и нужно, чтобы ребенок как можно раньше получил всю необходимую информацию от родителей, врачей, учителей и компетентных экспертов.

“... не на сомнительных сайтах или методом проб и ошибок. Именно для этого и необходимо сексуальное образование“, – добавила Супрун.

И.о. министра здравоохранения говорит, что сексуальное образование - “это, прежде всего, о воспитании ответственного отношения и своем репродуктивном здоровье“. Подростков нужно обеспечить необходимой информацией, чтобы снизить риски, связанные с половой жизнью. Читай также: Супрун рассказала о пользе футбола Известно, что в 2016 году в Украине сделали 56 абортов женщинам до 14 лет и 875 – в возрасте 15-17 лет.

Сексуальная неосведомленность, по словам Супрун, представляет серьезную угрозу здоровью, а агрессивная пропаганда культа секса в медиа и кинематографе приводит к раннему началу половой жизни, большего количества абортов, сексуального насилия и распространения заболеваний.

Министр указывает, что сексуальное образование в Украине только начинает формироваться и табу о сексу - это “абсурдное наследство советских времен“.

Помните, когда речь идет о здоровье, не может быть “неудобных тем“. Ведь это именно тот случай, когда от знаний зависит здоровье, - подчеркнула Супрун.