Зеленский заявил, что готов одолжить Кучме свой паспорт для поездок в Минск

Кучма отметил, что у него нет загранпаспорта.

Зеленский заявил, что даст Кучме свой паспорт для поездок в Минск president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поделится своим загранпаспортом с Леонидом Кучмой.

Об этом сообщает “Страна“.

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Кучма заявил, что у него нет паспорта и Зеленский в шутку ответил: “Я дам вам свой“.

Напомним, сегодня, 3 июня, президент Владимир Зеленский по время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму.

Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого. Кучма также добавил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины, и пообещал инициировать прекращение боевых действий на время жатвы.

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Кроме того, сообщалось, что второй президент Украины Леонид Кучма посоветовал Владимиру Зеленскому обратить особое внимание на космическую сферу. Политик призвал Зеленского обратить внимание на космическую сферу не случайно. Второй Президент Украины отметил, что предыдущая власть в вопросе отстаивания имиджа космической державы делала мало. Он надеется, что Зеленский не будет повторять ошибки своих предшественников.