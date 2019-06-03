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Зеленский заявил, что готов одолжить Кучме свой паспорт для поездок в Минск

Комментариев: 10
Кучма отметил, что у него нет загранпаспорта.
Зеленский заявил, что даст Кучме свой паспорт для поездок в Минск
Зеленский заявил, что даст Кучме свой паспорт для поездок в Минск
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поделится своим загранпаспортом с Леонидом Кучмой.

Об этом сообщает “Страна“.

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Кучма заявил, что у него нет паспорта и Зеленский в шутку ответил: “Я дам вам свой“.

Напомним, сегодня, 3 июня, президент Владимир Зеленский по время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму. 

Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого. Кучма также добавил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины, и пообещал инициировать прекращение боевых действий на время жатвы.

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Кроме того, сообщалось, что второй президент Украины Леонид Кучма посоветовал Владимиру Зеленскому обратить особое внимание на космическую сферу. Политик призвал Зеленского обратить внимание на космическую сферу не случайно. Второй Президент Украины отметил, что предыдущая власть в вопросе отстаивания имиджа космической державы делала мало. Он надеется, что Зеленский не будет повторять ошибки своих предшественников.

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Теги: Зеленский, Кучма, Минск, паспорт, шутка
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Комментариев (10)
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СтальнаяКрыса    03.06.2019, 16:08
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
У Зе мозги работают по клоунски, ни как не может свой внуичерепной компьютер на другой режим перестроить.
tel1    03.06.2019, 16:18
Оценка:  -4
tel1
да порося ужеб давно чтонибудь продал с умным видом
Next-Step    03.06.2019, 15:55
Оценка:  0
Next-Step
Як президент може публічно казати такі дурниці, чи йому дійсно наплювати на Конституцію і закони, чи він до такої міри недалекий, чи він свідомо руйнує країну??????
alex_br    03.06.2019, 16:10
Оценка:  +1
alex_br
забагато вимог до актора квн який жив у світі російського шоу-бізу 20 років
Ira0956    03.06.2019, 15:50
Оценка:  -9
Ira0956
этот блохастый клоун на самом деле такой дурак, или просто удачно притворяется?
WTF2wtf    03.06.2019, 16:06
Оценка:  +5
WTF2wtf
Путинские боты неопределенного пола недовольны?
Да и пох на вас, конченые шавки оккупантов
Next-Step    03.06.2019, 15:49
Оценка:  +1
Next-Step
"Z"
Letohradek    03.06.2019, 15:58
Оценка:  0
Letohradek
The
Letohradek    03.06.2019, 15:40
Оценка:  -2
Letohradek
Почему Кучма а не лысый из "квартала"? Ведь недалекое The обещало, что будут только новые лица во всех сферах жизни
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 16:08
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Лысому приготовили другое "не корыто".
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