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The New York Times и Всемирный банк: Где училась и работала Юлия Мендель

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Новый пресс-секретарь Владимира Зеленского стажировалась за границей и закончила Варшавскую евроатлантическую академию .
Журналистка много работала за границей
Журналистка много работала за границей
president.gov.ua

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Журналистка Юлия Мендель, которая стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского работала на нескольких телеканалах, включая иностранные. О том, что известно о журналистке, сообщает пресс-служба президента. 

Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 года в Геническе Херсонской области. Она получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, имеет научную степень кандидата филологических наук.

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Мендель работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso. TV, 112 Украина и Интер. Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы - World Press Institute.

Юлия также была представителем The New York Times в Украине и сотрудничала с Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. 

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Она работала консультантом по коммуникациям во Всемирном банке, стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).

Напомним, ранее Юлия Мендель прокомментировала свое назначение пресс-секретарем президента.

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Теги: Юлия Мендель, пресс-секретарь, Зеленский, президент
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Комментариев (1)
АБАМЧУК    03.06.2019, 16:19
Оценка:  -5
АБАМЧУК
ПЗРАЗУМИЛИ .ПИНДОСКАЯ ПОДСТИЛКА
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