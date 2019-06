The New York Times и Всемирный банк: Где училась и работала Юлия Мендель

Новый пресс-секретарь Владимира Зеленского стажировалась за границей и закончила Варшавскую евроатлантическую академию .

Журналистка Юлия Мендель, которая стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского работала на нескольких телеканалах, включая иностранные. О том, что известно о журналистке, сообщает пресс-служба президента.

Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 года в Геническе Херсонской области. Она получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, имеет научную степень кандидата филологических наук.

Мендель работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso. TV, 112 Украина и Интер. Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы - World Press Institute.

Юлия также была представителем The New York Times в Украине и сотрудничала с Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

Она работала консультантом по коммуникациям во Всемирном банке, стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).

Напомним, ранее Юлия Мендель прокомментировала свое назначение пресс-секретарем президента.