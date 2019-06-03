Треть молодежи в Украине не знает, как началась война на Донбассе

Социологи обвиняют во всем пропагандистов.

Исследования, проведенные на заказ ОО “Детектор медиа”, каждый третий представитель молодежи в Украине не знает о том, каким образом начались боевые действия на востоке Украины. Об этом рассказал Александр Кантур - координатор образовательного проекта Министерства информационной политики Украины «Пленники Кремля», передает Укринформ.

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Кантур уверен, что такой неутешительный результат является следствием активной работы российской пропагандистской машины, а также мощного информационного влияния со стороны страны-агрессора.

Если рассматривать молодежь как социальную группу, она является наиболее мощной с одной стороны, ведь ее представители являются если не непосредственными участниками, то свидетелями всех исторических процессов, которые происходят в нашем государстве, но с другой стороны, она также является достаточно уязвимой социальной группой, поскольку, возможно, из-за недостаточно сформированного мировоззрения, своей гражданской позиции, молодежь может попасть под влияние, в том числе под информационное. Именно поэтому треть молодых украинцев не знает, как началась война на Востоке нашей страны, - отметил Кантур.

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Он также отметил, что среди наибольших страхов представителей молодежи в Украине коррупция и война занимают первые месте.

Напомним, украинские подростки занимаются сексом с 12 лет. Практически каждый десятый подросток, имеющий секс, начал половую жизнь в 12 лет и ранее.