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Четверо российских военных подорвались на собственных минных полях на Донбассе, - разведка

Комментариев: 4
Враг готовит "вторую линию обороны".
ВСУ контролируют ситуация на Донбассе
ВСУ контролируют ситуация на Донбассе
Минобороны Украины

Командование российско-оккупационных войск наращивает инженерное оборудование позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, активизировались работы по оборудованию позиций "второй линии обороны", которые предполагается усиливать резервами, сформированными в т.ч. за счет сил и средств "республиканских министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций".

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"Указанные позиции по всему периметру их расположения в авральном порядке оборудуются минно-взрывными заграждениями с использованием противотанковых и противопехотных мин. Вместе с тем, поспешность действий противника по минированию территории, при отсутствии взаимодействия между подразделениями, приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течение последних трех суток по указанным причинам погибли четверо военнослужащих российско-оккупационных войск", - сообщили в ГУР.

В то же время, по данным украинской разведки, минирование оккупантами дополнительных участков в тылу повышает уровень опасности для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось 2 июня, Матиос собирает силовиков из-за видео об оккупации Буковины.

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Теги: Донбасс, война
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    03.06.2019, 16:56
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ПРЯМО ТАКИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ ?
ОНИ БЫЛИ В ФОРМЕ , С ДОКУМЕНТАМИ , НАГРАДАМИ ?
ХОХЛЯДИ , КАК ВЫ СМЕШНЫ И ЖАЛКИ В СВОИХ ПОТУГАХ ДОКАЗАТЬ ВСЕМ , ЧТО ВЫ ВОЮЕТЕ С РОССИЕЙ , А НЕ С ВС ЛДНР ....)))
КСТАТИ , А ЧТО С ТЕМИ ВОИНАМИ СВЕТА В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 400 ГОЛОВ , ЧТО В 2014 БЕЖАЛИ СПАСАЯСЬ ОТ ШАХТЁРОВ ?
WTF2wtf    03.06.2019, 17:03
Оценка:  +2
WTF2wtf
Российсккое бюджетницо антиукраинсокго направления,
просто НАХ ПШЛО,
конченое
Глод    03.06.2019, 16:48
Оценка:  -4
Глод
Я постоянно повторяю, что надо закусывать.
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 16:26
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Прошу на бис.
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 16:40
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Хоть что-то приятное за день
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