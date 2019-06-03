Четверо российских военных подорвались на собственных минных полях на Донбассе, - разведка
Командование российско-оккупационных войск наращивает инженерное оборудование позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
В частности, активизировались работы по оборудованию позиций "второй линии обороны", которые предполагается усиливать резервами, сформированными в т.ч. за счет сил и средств "республиканских министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций".
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"Указанные позиции по всему периметру их расположения в авральном порядке оборудуются минно-взрывными заграждениями с использованием противотанковых и противопехотных мин. Вместе с тем, поспешность действий противника по минированию территории, при отсутствии взаимодействия между подразделениями, приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течение последних трех суток по указанным причинам погибли четверо военнослужащих российско-оккупационных войск", - сообщили в ГУР.
В то же время, по данным украинской разведки, минирование оккупантами дополнительных участков в тылу повышает уровень опасности для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось 2 июня, Матиос собирает силовиков из-за видео об оккупации Буковины.
ОНИ БЫЛИ В ФОРМЕ , С ДОКУМЕНТАМИ , НАГРАДАМИ ?
ХОХЛЯДИ , КАК ВЫ СМЕШНЫ И ЖАЛКИ В СВОИХ ПОТУГАХ ДОКАЗАТЬ ВСЕМ , ЧТО ВЫ ВОЮЕТЕ С РОССИЕЙ , А НЕ С ВС ЛДНР ....)))
КСТАТИ , А ЧТО С ТЕМИ ВОИНАМИ СВЕТА В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 400 ГОЛОВ , ЧТО В 2014 БЕЖАЛИ СПАСАЯСЬ ОТ ШАХТЁРОВ ?
просто НАХ ПШЛО,
конченое