Четверо российских военных подорвались на собственных минных полях на Донбассе, - разведка

Враг готовит "вторую линию обороны".

Командование российско-оккупационных войск наращивает инженерное оборудование позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, активизировались работы по оборудованию позиций "второй линии обороны", которые предполагается усиливать резервами, сформированными в т.ч. за счет сил и средств "республиканских министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций".

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"Указанные позиции по всему периметру их расположения в авральном порядке оборудуются минно-взрывными заграждениями с использованием противотанковых и противопехотных мин. Вместе с тем, поспешность действий противника по минированию территории, при отсутствии взаимодействия между подразделениями, приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течение последних трех суток по указанным причинам погибли четверо военнослужащих российско-оккупационных войск", - сообщили в ГУР.

В то же время, по данным украинской разведки, минирование оккупантами дополнительных участков в тылу повышает уровень опасности для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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