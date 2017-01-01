Суд ООН сегодня обнародует на сайте Украинской меморандум

3-7 июня проходят слушания относительно предыдущих возражений РФ по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма .

Уже сегодня на сайте Международного суда ООН будет обнародован меморандум, главный документ, который содержит доказательства российской агрессии.

Читай также: “Спасибо товарищам из Москвы”: “Комбат ЛНР” признал, что Россия вооружает боевиков

Об этом заявила руководительница отечественной делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль после трехчасового судебного заседания, посвященного предварительным возражениям Российской Федерации, сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

“Украинский меморандум, который был доставлен сюда год назад, и мои коллеги из посольства помогали разгружать все эти тона материалов, которые суд должен рассматривать. Суд сказал, что этот меморандум будет доступен сегодня на сайте. Не должны быть доступны только приложения, в которых изложены доказательства по сути дела “, - рассказала Зеркаль.

По ее словам, по итогам этой недели суд будет решать, есть ли у него юрисдикция “по всем заявленным нами нарушением, а потом примет решение. Решение до конца года мы ожидаем по юрисдикции“.

Читай также: Украина подала в ЕСПЧ иск против России по событиям в Донбассе - Минюст

Как сообщалось ранее, 3-7 июня проходят слушания относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Согласно графику первый раунд устных аргументов было назначено на понедельник, 3 июня, выступит РФ. Во вторник свою позицию представит украинская сторона.

Напомним, 16 января 2017 Украина подала в Международный суд ООН иск против России. Международный суд ООН рассматривает иск о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

В октябре 2017 суд в Гааге занялся делом об Иловайском котле.