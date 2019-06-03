"В Мариуполе мать вернулась за ребенком, котором подкинула в роддом"

Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

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В Мариуполе женщина, которая 2 июня бросила своего новорожденного малыша на крыльце роддома, вернулась, чтоб забрать его обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполии Донецкой области.

По предварительной информации, женщина подкинула малыша в роддом. Возле ребенка оставила записку о том, что он родился 1 июня. Причина поступка - безденежье.

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Сегодня горе-мать вернулась в роддом, чтоб вернуть ребенка. На данный момент специалисты выясняют в каком психологическом состоянии мать принесла ребенка в роддом. Тем временем малыш находится под тщательным наблюдением врачей. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 2-летний малыш прожил 2 дня в квартире с трупами родителей. Отец убил мать, а потом наложил на себя руки путем повешения. Мотивы убийства ищут полицейские.