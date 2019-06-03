Скандал журналистки и Зеленского: телеканал "Прямой" купил квартиру семье шахтера

Известно, что в квартире три комнаты, а общая площадь жилья - 72 кв.м.

В понедельник, 3 июня, телеканал “Прямой“ купил квартиру семье умершего на шахте “Лесная“ горняка Михаила Павлика.

Об этого говорится на сайте телеканала.

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Известно, что в квартире три комнаты, а общая площадь жилья - 72 кв.м. Она находится в городе Червоноград на улице Сокальская, 28.

Теперь в квартире будут жить жена умершего шахтера, два сына 16 и 15 лет и 8-летняя дочка. Ранее семья снимала квартиру.

Журналистка “Прямого“ указала, что псевдоконфликт с президентом Зеленским, который “раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто“.

Президент обещал, а “Прямой“ канал сделал, - говорит Ольга Зелиско.

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Напомним, во время поездки во Львовскую область в связи с гибелью шахтеров президент Владимир Зеленский разругался с журналисткой телеканала “Прямой“. Она упрекнула президента, что мать погибшего шахтера ждала Зеленского сегодня весь день.

Журналистка выразила готовность поделиться своей журналистской зарплатой и спросила, готов ли Зеленский делиться президентской. Он отреагировал резким заверением: “Я куплю квартиру...Я вам говорю, давайте с вами, 50% на 50% скинемся и купим квартиру, пообещайте сейчас...“.