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Скандал журналистки и Зеленского: телеканал "Прямой" купил квартиру семье шахтера

Комментариев: 2
Известно, что в квартире три комнаты, а общая площадь жилья - 72 кв.м.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

В понедельник, 3 июня, телеканал “Прямой“ купил квартиру семье умершего на шахте “Лесная“ горняка Михаила Павлика.

Об этого говорится на сайте телеканала.

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Известно, что в квартире три комнаты, а общая площадь жилья - 72 кв.м. Она находится в городе Червоноград на улице Сокальская, 28.

Теперь в квартире будут жить жена умершего шахтера, два сына 16 и 15 лет и 8-летняя дочка. Ранее семья снимала квартиру.

Журналистка “Прямого“ указала, что псевдоконфликт с президентом Зеленским, который “раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто“. 

Президент обещал, а “Прямой“ канал сделал, - говорит Ольга Зелиско.

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Напомним, во время поездки во Львовскую область в связи с гибелью шахтеров президент Владимир Зеленский разругался с журналисткой телеканала “Прямой“. Она упрекнула президента, что мать погибшего шахтера ждала Зеленского сегодня весь день.

Журналистка выразила готовность поделиться своей журналистской зарплатой и спросила, готов ли Зеленский делиться президентской. Он отреагировал резким заверением: “Я куплю квартиру...Я вам говорю, давайте с вами, 50% на 50% скинемся и купим квартиру, пообещайте сейчас...“.

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Теги: Зеленский, журналистка, телеканал, Прямой, квартира, шахта, Шахтер, семья
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Комментариев (3)
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ВАТА_FUCK    03.06.2019, 17:01
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
А где 50% Зеленского?
colavova    03.06.2019, 16:53
Оценка:  +2
colavova
Детям по Мерсу от Президента))))))))))))))
vicinq    03.06.2019, 16:51
Оценка:  +4
vicinq
Очень радует что кто то взял и смог сделал людям возможность жить нормально . Люди у кого есть возможность делайте маленькие и большие добрые дела , жизнь так скоротечна,,,
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