У Зеленского подтвердили визит Пинчука в АП

Пинчук и Кучма встречались с Зеленским для обсуждения должности главы тресторонней контактной группы.

Виктор Пинчук действительно приезжал в АП УНИАН

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что бизнесмен Виктор Пинчук действительно приезжал в Администрацию, передает УНН.

Мендель указала, что 31 мая Пинчук приезжал в Администрацию президента с экс-президентом Леонидом Кучмой.

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Они встречались с Владимиром Зеленским для обсуждения должности, которую сегодня предложили Кучме - “возглавить трехстороннюю контактную группу“.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что к Зеленскому в АП тайно ездит Пинчук. Известно, что около 19:00 31 мая автомобиль Пинчука заехал со стороны боковых ворот АП, возле которых уже ждала машина-сопровождение. Кроме того, ранее, 28 мая, автомобиль Пинчука и машина охраны бывшего президента Леонида Кучмы также была замечена у ворот АП.

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Также сегодня президент Владимир Зеленский по время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму.