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У Зеленского подтвердили визит Пинчука в АП

Комментариев: 9
Пинчук и Кучма встречались с Зеленским для обсуждения должности главы тресторонней контактной группы.
Виктор Пинчук действительно приезжал в АП
Виктор Пинчук действительно приезжал в АП
УНИАН

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что бизнесмен Виктор Пинчук действительно приезжал в Администрацию, передает УНН.

Мендель указала, что 31 мая Пинчук приезжал в Администрацию президента с экс-президентом Леонидом Кучмой.

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Они встречались с Владимиром Зеленским для обсуждения должности, которую сегодня предложили Кучме - “возглавить трехстороннюю контактную группу“.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что к Зеленскому в АП тайно ездит Пинчук. Известно, что около 19:00 31 мая автомобиль Пинчука заехал со стороны боковых ворот АП, возле которых уже ждала машина-сопровождение. Кроме того, ранее, 28 мая, автомобиль Пинчука и машина охраны бывшего президента Леонида Кучмы также была замечена у ворот АП.

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Также сегодня президент Владимир Зеленский по время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму. 

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Теги: Зеленский, Пинчук, Кучма, АП, президент, должность
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Комментариев (9)
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Trillioner    03.06.2019, 18:18
Оценка:  -1
Trillioner
Всех этих хапуг, воров и убийц гнать надо, сажать, а не принимать. Бля.дь, снова сабайтунчики и договорняки. Дебильная страна...
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 17:43
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
У Зе такой штат советников-помощников, а он консультируется с Пинчуком! И назначает Кучму... Это что?
Letohradek    03.06.2019, 17:26
Оценка:  -1
Letohradek
Любопытно узнать у зэ-педрил, а Пинчук не коррупционер?
alex_br    03.06.2019, 17:43
Оценка:  0
alex_br
ти клятий порохобот! У нас только один олигарх, и имя ему Порошенко! А Ахметов, Коломойский, Пинчук и остальные, это просто бизнесмены. Так, срочно выдать ему методичку!
Kostos    03.06.2019, 18:03
Оценка:  0
Kostos
Я извиняюсь, а чем бизнесмен Коломойский отличается от олигарха Порошенко?
Letohradek    03.06.2019, 18:14
Оценка:  -1
Letohradek
Костос, это же был стёб ))
WTF2wtf    03.06.2019, 17:22
Оценка:  +1
WTF2wtf
Первое впечатление от пресс-секретаря нового президента очень даже положительное ...
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 17:41
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Пинчук - пресс-секретарь?
WTF2wtf    03.06.2019, 17:45
Оценка:  -1
WTF2wtf
Внизу "новости" 17-минутное видео брифинга нового пресс-секретаря президента.
Я его как раз смотрел.
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