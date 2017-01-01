В Запорожье пьяная девушка хотела покончить с жизнью

Девушка пыталась прыгнуть с недостроенного моста.

В Запорожье пьяная 17-летняя девушка пыталась публично покончить жизнь самоубийством. Операция по спасению самоубийцы длилась на протяжении нескольких часов, передает местное издание Zanoza.

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Пользователи сети рассказывают, что девушка пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она вела себя довольно агрессивно и угрожала прыгнуть с недостроенного моста.

Полицейские сообщили, что девушка на протяжении длительного времени не реагировала на слова медиков, спасателей и копов. Она разбила бутылку и пыталась вскрыть себе вены.

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В итоге полицейские приняли решение силой вытащить девушку и им это удалось. На данный момент неизвестно точно, что подтолкнуло несовершеннолетнюю на такой поступок.

Напомним, на реке Рейн перевернулась лодка с туристами: трое погибших. Очевидцы происшествия на берегу пытались помочь спасти тонущих людей, однако один из таких помощников погиб вместе с ними.