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Я тоже была “агентом Кремля”, - спикер президента Юлия Мендель

Комментариев: 5
Новый пресс-секретарь Зеленского сделала громкое заявление.
Мендель провела первый брифинг
Мендель провела первый брифинг
president.gov.ua

Новый спикер президента Зеленского Юлия Мендель заверила, что президент будет максимально открытым для общества, а пресс-секретарь - это завершающий элемент. Об этом спикер  Зеленского рассказала на сегодняшнем брифинге, передает УП.

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Мендель спросили, по какой схеме будет работать президент с представителями медиа, поскольку у Порошенко были журналисты, с которыми общались на удобные темы, а также категория журналистов, которых называли “агентами Кремля”.

Я тоже была “агентом Кремля“ на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли “агентом Кремля“, - ответила Мендель.

Она пообещала, что президент будет максимально открытым для всех журналистов.

Собственно, я являюсь дополнительным элементом, поскольку он не может присутствовать в стольких местах. И, подумаем о том, что он не хочет светиться на камеры, чтобы условно перерезать какую-то ленту на открытие какого-то детского сада, потому что это не уровень президента, - аргументировала спикер Зеленского.

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Также Мендель анонсировала масштабную пресс-конференцию Зеленского на первые 100 дней президентства.

Напомним, стало известно, кто стал пресс-секретарем Зеленского. Источники, близкие к Зеленскому, раскрыли тайну.

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Теги: Зеленский, спикер президента, Юлия Мендель, брифинг
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    03.06.2019, 18:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
М.Жванецкий:"Тут тебе говорили: «ж.....кая морда», там тебе объяснили, что ты «русская сволочь». Теперь ты понимаешь, что чувствует русский патриот"
i-Veselchak    03.06.2019, 18:09
Оценка:  +1
i-Veselchak
Я тоже был агентом Кремля с 08.11.1946 г. по 1991 г.,с 1991 по 1999 г был агентом Харькова,а теперь эмигрант!)
S1488    03.06.2019, 17:52
Оценка:  +3
S1488
на 28 год продолжается тот же пиздеж, покуй кем ты было.посмотрим что вы сделаете.пока что кроме поедание шаурмы и возвращение в Украину невменяемых никаких шагов не было,а время идет,5-лет пролетит очень быстро,я думаю что в команду добоебов-президентов добавится еще один)
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 17:40
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А отчество ее не Дмитриевна? Ну, как вариант - Давидовна.
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 17:40
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Пока что Зе вова очень удачно проводит одну реформу: - плодит свой "аппарат"!
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