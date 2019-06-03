Я тоже была “агентом Кремля”, - спикер президента Юлия Мендель

Новый пресс-секретарь Зеленского сделала громкое заявление.

Новый спикер президента Зеленского Юлия Мендель заверила, что президент будет максимально открытым для общества, а пресс-секретарь - это завершающий элемент. Об этом спикер Зеленского рассказала на сегодняшнем брифинге, передает УП.

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Мендель спросили, по какой схеме будет работать президент с представителями медиа, поскольку у Порошенко были журналисты, с которыми общались на удобные темы, а также категория журналистов, которых называли “агентами Кремля”.

Я тоже была “агентом Кремля“ на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли “агентом Кремля“, - ответила Мендель.

Она пообещала, что президент будет максимально открытым для всех журналистов.

Собственно, я являюсь дополнительным элементом, поскольку он не может присутствовать в стольких местах. И, подумаем о том, что он не хочет светиться на камеры, чтобы условно перерезать какую-то ленту на открытие какого-то детского сада, потому что это не уровень президента, - аргументировала спикер Зеленского.

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Также Мендель анонсировала масштабную пресс-конференцию Зеленского на первые 100 дней президентства.

Напомним, стало известно, кто стал пресс-секретарем Зеленского. Источники, близкие к Зеленскому, раскрыли тайну.