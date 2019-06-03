АП не закупает новые мониторы, так как выбирает себе офис

Пресс-секретарь президента рассказала, что команда Владимира Зеленского рассматривает несколько вариантов переезда.

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Администрация президента Украины в данный момент рассматривает возможность переезда с Банковой в другое здание - выбирают между несколькими. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает УНН.

“Рассматривается несколько локаций сейчас, но все это должно быть тщательно подсчитано для того, чтобы это было экономически выгодно и для того, чтобы деньги просто не выбрасывались“, - пояснила она.

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“Эти вопросы рассматриваются, они подсчитываются, и мы увидим, куда сможем переехать“, - отметила Мендель.

По ее словам, АП не занимается закупкой новой техники - вместо той, что была вывезена из Администрации представителями предыдущей власти, поскольку в первую очередь решает вопрос о возможном переезде из здания на Банковой.

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Напомним, ранее у Владимира Зеленского назвали Администрацию президента смесью дома Пшонки и Версаля.