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АП не закупает новые мониторы, так как выбирает себе офис

Комментариев: 1
Пресс-секретарь президента рассказала, что команда Владимира Зеленского рассматривает несколько вариантов переезда.
У Зеленского выбирают между вариантами переезда
У Зеленского выбирают между вариантами переезда
president.gov.ua

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Администрация президента Украины в данный момент  рассматривает возможность переезда с Банковой в другое здание - выбирают между несколькими. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает УНН.

“Рассматривается несколько локаций сейчас, но все это должно быть тщательно подсчитано для того, чтобы это было экономически выгодно и для того, чтобы деньги просто не выбрасывались“, - пояснила она. 

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“Эти вопросы рассматриваются, они подсчитываются, и мы увидим, куда сможем переехать“, - отметила Мендель.

По ее словам, АП не занимается закупкой новой техники - вместо той, что была вывезена из Администрации представителями предыдущей власти, поскольку в первую очередь решает вопрос о возможном переезде из здания на Банковой.

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Напомним, ранее у Владимира Зеленского назвали Администрацию президента смесью дома Пшонки и Версаля.

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Теги: АП, Банковая, переезд, Зеленский, Мендель
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    03.06.2019, 17:29
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Переездент! Зачем ему мониторы, если он собирается делать страну в планшете?
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