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Геращенко пристыдила Тимошенко за предложение “начать с чистого листа” отношения с РФ

Комментариев: 4
Перепалка между политиками произошла на заседании согласительного совета ВР.
Геращенко пристыдила Тимошенко
Геращенко пристыдила Тимошенко
facebook.com/iryna.gerashchenko

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пристыдила Юлию Тимошенко на заседании согласительного совета ВР за предложение “начать с чистого листа” отношения с Российской Федерацией. Видео инцидента Геращенко опубликовала у себя на странице.

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Тимошенко предложила начать переговоры “с чистого листа”. Дескать, вопрос с пленными не решается и нужно идти другим путем.

На эти слова резко ответила Ирина Геращенко, заявив, что как можно пойти на предложенное “человеком, вынесшим 1 марта 2014 года на голосование предложение ввести войска в Украину”. Вице-спикер имела ввиду слова главы Совета федерации РФ Валентины Матвиенко по поводу российско-украинских отношений, которая предложила Украине “начать все с чистого листа”.

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Тимошенко пыталась добавить реплику, но Геращенко не дала этого сделать и добавила, что, видимо, “кастинг на пост главы правительства” уже начался. Но шансы Тимошенко она оценивает не высоко.

Вам на этом кастинге не удастся унизить меня, - заявила Геращенко.

Напомним, Тимошенко предлагает начать переговоры с РФ с чистого листа. По словам лидера “Батькивщины“, Минские соглашения зашли в тупой угол, а люди ждут изменений.

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Теги: Геращенко, Тимошенко, перепалка, предложение, кастинг
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Комментариев (4)
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СтальнаяКрыса    03.06.2019, 18:14
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Юлька 9 с половиной лет назад подписала не выгодный для Украины договор с xyйлом о газе, деньги скорее всего ей до сих пор капают из раши. А тут дело об оккупированной территории идёт и наших пленных. Кому нужны её предложения?
ВасяизИваново    03.06.2019, 18:17
Оценка:  +1
ВасяизИваново
73% населения Украины.
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 18:29
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Не факт. Но ты к ним все равно не относишься!
Глод    03.06.2019, 18:12
Оценка:  +3
Глод
Оно, конечно, можно. Но куда девать старый грязный лист? Сжечь? Выкинуть? Но забыть и простить не получится.
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