Геращенко пристыдила Тимошенко за предложение “начать с чистого листа” отношения с РФ

Перепалка между политиками произошла на заседании согласительного совета ВР.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пристыдила Юлию Тимошенко на заседании согласительного совета ВР за предложение “начать с чистого листа” отношения с Российской Федерацией. Видео инцидента Геращенко опубликовала у себя на странице.

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Тимошенко предложила начать переговоры “с чистого листа”. Дескать, вопрос с пленными не решается и нужно идти другим путем.

На эти слова резко ответила Ирина Геращенко, заявив, что как можно пойти на предложенное “человеком, вынесшим 1 марта 2014 года на голосование предложение ввести войска в Украину”. Вице-спикер имела ввиду слова главы Совета федерации РФ Валентины Матвиенко по поводу российско-украинских отношений, которая предложила Украине “начать все с чистого листа”.

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Тимошенко пыталась добавить реплику, но Геращенко не дала этого сделать и добавила, что, видимо, “кастинг на пост главы правительства” уже начался. Но шансы Тимошенко она оценивает не высоко.

Вам на этом кастинге не удастся унизить меня, - заявила Геращенко.

Напомним, Тимошенко предлагает начать переговоры с РФ с чистого листа. По словам лидера “Батькивщины“, Минские соглашения зашли в тупой угол, а люди ждут изменений.