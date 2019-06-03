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"Не прячемся, как монстры": В АП анонсировали большую пресс-конференцию Зе

Комментариев: 1
Владимир Зеленский на 100 дней президентства планирует дать большую пресс-конференцию.
Мендель заверила, что АП не прячется от СМИ
Мендель заверила, что АП не прячется от СМИ
УНИАН

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Президент Владимир Зеленский планирует дать большую пресс-конференцию на 100 дней своего президентства, когда будет о чем отчитываться. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель, сообщает Укринформ.

“Вы можете рассчитывать на большую конференцию тогда, когда будет 100 дней президентства, потому что будут определенные результаты наработанные“, - сказала Мендель.

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По ее словам, Зеленский открыт для СМИ и не пытается прятаться от журналистов, но и не ставит себе целью “светиться перед камерами ради того, чтобы перерезать ленту на открытии какого-то детского сада, потому что это не уровень президента“.

“Президент не прячется от СМИ. Каждую неделю он появляется на камеры и каждую неделю он что-то комментирует. Я буду дополнительным элементом, поскольку он не может присутствовать в нескольких местах“, - добавила пресс-секретарь.

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Мендель также прокомментировала ситуацию, когда в понедельник на брифинг президента не смогли попасть десятки журналистов. “Это не потому, что мы сидим, как монстры, в тени и хотим спрятаться от людей, которые к нам пришли. На самом деле, мы это уже обсудили и пытаемся найти какой-то механизм для того, чтобы все медиа могли попасть“, - добавила она.

Пресс-секретарь не исключила, что в будущем в АП будет действовать такая аккредитация, как в Верховной Раде - это позволило бы ускорить процесс попадания журналистов в здание. “Но если во времена президента Кучмы было всего 50 журналистов, то сейчас их более 300, и их всех вместить сюда невозможно, если заходить“, - отметила она.

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Пресс-секретарь также отметила, что в АП рассматривают возможность применения других каналов донесения информации, так как это позволило бы новости “расходиться быстрее и шире онлайн“.

Напомним, ранее Мендель заявила, что на предыдущих работах тоже была “агентом Кремля“.

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Теги: Зеленский, пресс-конференция, 100 дней, президент, Мендель
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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 18:33
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
"Зеленский открыт для СМИ и не пытается прятаться от журналистов"
Серьезно?
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