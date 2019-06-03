“Поднимите заднюю часть тела”: Саакашвили дал совет Гройсману

Политик порекомендовал Гройсману помогать людям, а не описывать процесс своего похудения.

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили резко высказался в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Саакашвили опубликовал обращение к Гройсману на своей странице в Facebook.

Таким образом политик решил обратить внимание правительства на ситуацию на Закарпатье и Буковине, где произошли масштабные паводки.

Я прочел некоторые из ваших последних сообщений. Вы пишите, что возглавите партию, вы пишите о том, что пойдете на выборы, вы пишите о том, пойдете или не пойдете в отставку, вы пишите о том, как потеряли вес, вы пишите о том, как похудели. Но вы действующий премьер-министр Украины, в эти дни, в эти часы вы пишете эту муру. Закарпатье и часть Буковины затопило, там огромное количество людей пострадавших, сотни миллионов гривен прямых убытков, - заявил Саакашвили.

Политик обвинил в ситуации на Закарпатье именно Гройсмана, правительство которого позволило несанкционированную вырубку лесов в Карпатах.

Что вы несете в ваших твиттерах и сообщениях? Вот мой совет и настоятельная просьба, поскольку я уже в Киеве слежу и переживаю за людей здесь: немедленно поднимите заднюю часть тела и немедленно вылетайте в Закарпатье, немедленно помогайте людям. Достаточно издеваться над ними хотя бы в конце вашего бесславного премьерства, покажите, что вам хотя бы не все равно. Вперед из Кабмина и отправляйтесь туда, - добавил политик.

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Напомним, “Мне не понравилось”: Саакашвили рассказал, где и когда пробовал марихуану. По словам политика, единственный его опыт был в Киеве.