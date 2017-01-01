Зеленский пообещал предоставить помощь раненному 5-летнему мальчику

Зеленский взял дело с пулевым ранением ребенка под свой контроль и готов помочь привезти иностранных врачей.

Президент Украины Владимир Зеленский будет помогать раненному 5-летнему мальчику, в которого выстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передают Украинские новости.

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Мендель указала, что 5-летний мальчик с пулевым ранением находится в нейрохирургическом центре в Киеве в стабильном, но очень тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь подчеркнула, что сейчас идет речь о заграничных специалистах и президент Владимир Зеленский “взял этот вопрос под личный контроль“. В случае, если мальчику действительно будут необходимы такие специалисты, то глава готов помочь и пригласить их.

Напомним, полицейский из ружья ранил мальчика в голову. Работники полиции установили, что 31 мая около 16.00 четверо детей гуляли рядом с местом своего проживания. В это время пятилетний мальчик упал на асфальтобетонное покрытие.

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На месте происшествия полиция нашла гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки. Известно, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого отделения полиции ГУ НП в Киевской области.