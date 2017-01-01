Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский пообещал предоставить помощь раненному 5-летнему мальчику

Комментариев: 0
Зеленский взял дело с пулевым ранением ребенка под свой контроль и готов помочь привезти иностранных врачей.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский будет помогать раненному 5-летнему мальчику, в которого выстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передают Украинские новости.

Читай также: В Переяслав-Хмельницком задержали полицейских, стрелявших в ребенка

Мендель указала, что 5-летний мальчик с пулевым ранением находится в нейрохирургическом центре в Киеве в стабильном, но очень тяжелом состоянии. 

Пресс-секретарь подчеркнула, что сейчас идет речь о заграничных специалистах и президент Владимир Зеленский “взял этот вопрос под личный контроль“. В случае, если мальчику действительно будут необходимы такие специалисты, то глава готов помочь и пригласить их.

Напомним, полицейский из ружья ранил мальчика в голову. Работники полиции установили, что 31 мая около 16.00 четверо детей гуляли рядом с местом своего проживания. В это время пятилетний мальчик упал на асфальтобетонное покрытие.

Читай также: Раненому полицейскими мальчику врачи не смогли извлечь пулю из головы

На месте происшествия полиция нашла гильзы от патронов Флобера, стаканчики и банки. Известно, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого отделения полиции ГУ НП в Киевской области.

Поделись:
Теги: мальчик, ребенок, ранение, полицейские, Переяслав-Хмельницкий, врачи, пуля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь