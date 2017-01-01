После бунта из одесской тюрьмы этапировали заключенных

Почти 60 заключенных были переведены в другие учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

Заключенных направили в другие тюрьмы dumskaya.net

Из государственного учреждения Южная исправительная колония 51 этапированы в другие учреждения Одесской области 58 осужденных. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщала пресс-служба Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Отмечается, что этапирование было проведено накануне.

"58 осужденных ГУ Южная исправительная колония 51 этапировали в другие учреждения Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перевод осужденных осуществлялся с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных.

"Во время перевода жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало", - отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли беспорядки, сопровождавшиеся пожаром. Также сообщалось о побеге заключенных. Во время бунта пострадали 15 силовиков.

Позже стало известно, что тюрьму законсервировали после бунта.

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