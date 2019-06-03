Нацкорпус требует отставки Кернеса

Скандального мэра Харькова требуют снять с должности.

Национальный корпус планирует перейти к решительным действиям ради достижения цели - отставки мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом Антон Билецкий сообщил в своем официальном Facebook-аккаунте, передает портал Знай.

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Билецкий написал, что Нацкорпус стремится к “зачистке города от ваты”.

По предварительной информации, в Харьков вошли крупные силы Нацкорпуса вместе с техникой. Планируется, что стратегический важный город будет зачищен не только от пророссийских политиков, но также и от верных им представителей правоохранительных сил.

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Билецкий также отметил, что Нацкорпус рассчитывает ввести в Харькове

режим чрезвычайного положения. После это управление городом будет передано в руки военных. Обязанности полиции будут выполнять отряды Нацгвардии и силы ВСУ. Антон Билецкий, кроме всего прочего, потребовал снятия с должности всех руководящих кадров МВД города и области.

По словам Билецкого, каждый сотрудник силовых структур должен пройти проверку на уровень лояльности к мэру Кернесу. Только после этого он имеет право работать.

Напомним, скандальный харьковский мэр призвал “покаяться перед РФ”. Кернес заявил, что сами украинцы хотят прямых переговоров с РФ.