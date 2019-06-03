Нацкорпус требует отставки Кернеса
Национальный корпус планирует перейти к решительным действиям ради достижения цели - отставки мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом Антон Билецкий сообщил в своем официальном Facebook-аккаунте, передает портал Знай.
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Билецкий написал, что Нацкорпус стремится к “зачистке города от ваты”.
По предварительной информации, в Харьков вошли крупные силы Нацкорпуса вместе с техникой. Планируется, что стратегический важный город будет зачищен не только от пророссийских политиков, но также и от верных им представителей правоохранительных сил.
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Билецкий также отметил, что Нацкорпус рассчитывает ввести в Харькове
режим чрезвычайного положения. После это управление городом будет передано в руки военных. Обязанности полиции будут выполнять отряды Нацгвардии и силы ВСУ. Антон Билецкий, кроме всего прочего, потребовал снятия с должности всех руководящих кадров МВД города и области.
По словам Билецкого, каждый сотрудник силовых структур должен пройти проверку на уровень лояльности к мэру Кернесу. Только после этого он имеет право работать.
Напомним, скандальный харьковский мэр призвал “покаяться перед РФ”. Кернес заявил, что сами украинцы хотят прямых переговоров с РФ.
МАЙДАУНЫ ДУМАЮТ , ЧТО ЕСЛИ НАЧНЁТСЯ ВОЙНА С РОССИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ , А НЕ В ИХ МЕЧТАХ КАК СЕЙЧАС , ТО ИХ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА НАЧНУТ ЗА НИХ ВОЕВАТЬ .......))))))))
ХОХЛЯДИ ТАКИЕ ТУПОРЫЛЫЕ ....)))))
ЧЕМ БЫСТРЕЕ УКРОПНЫЕ ФАШИСТЫ ДЕРНУТСЯ В СТОРОНУ РОССИИ , ТЕМ БЫСТРЕЕ РОССИЯ УНИЧТОЖИТ ЭТУ НЕЧИСТЬ ....)))
И НЕ НУЖНО ЭТОМУ МЕШАТЬ !!!
ЖАЛЬ БУДЕТ ЕСЛИ ЗЕЛЬЦ НАЧНЁТ ПЕРЕГОВОРЫ ПЕРЕГОВАРИВАТЬ , СОПЛИ РАЗМАЗЫВАТЬ ....
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПОТЕРЯЕМ КАК В 2014 С ЭТИМИ МИНСКИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ ...