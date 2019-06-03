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Нацкорпус требует отставки Кернеса

Комментариев: 12
Скандального мэра Харькова требуют снять с должности.
Нацкорпус требует увольнения Кернеса
Нацкорпус требует увольнения Кернеса
nationalcorps.org

Национальный корпус планирует перейти к решительным действиям ради достижения цели - отставки мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом Антон Билецкий сообщил в своем официальном Facebook-аккаунте, передает портал Знай.

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Билецкий написал, что Нацкорпус стремится к “зачистке города от ваты”.

По предварительной информации, в Харьков вошли крупные силы Нацкорпуса вместе с техникой. Планируется, что стратегический важный город будет зачищен не только от пророссийских политиков, но также и от верных им представителей правоохранительных сил.

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Билецкий также отметил, что Нацкорпус рассчитывает ввести в Харькове

режим чрезвычайного положения. После это управление городом будет передано в руки военных. Обязанности полиции будут выполнять отряды Нацгвардии и силы ВСУ. Антон Билецкий, кроме всего прочего, потребовал снятия с должности всех руководящих кадров МВД города и области.

По словам Билецкого, каждый сотрудник силовых структур должен пройти проверку на уровень лояльности к мэру Кернесу. Только после этого он имеет право работать.

Напомним, скандальный харьковский мэр призвал “покаяться перед РФ”. Кернес заявил, что сами украинцы хотят прямых переговоров с РФ.

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Теги: Нацкорпус, Харьков, Кернес, протест
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Комментариев (12)
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Коляка    03.06.2019, 20:01
Оценка:  -1
Коляка
Слишком много этим фашистам свободы действий дают, из-за этих ублюдков все проблемы!
Krotol2    03.06.2019, 19:20
Оценка:  -1
Krotol2
Посмотрим как это будет.Или как всегда -ля ля
Krotol2    03.06.2019, 19:22
Оценка:  -3
Krotol2
И что то это на демократию не похоже
Krotol2    03.06.2019, 19:23
Оценка:  -1
Krotol2
И какой дурак после этого останется жить в Украине
VSHIVANKA    03.06.2019, 19:12
Оценка:  0
VSHIVANKA
В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ВЕСЕЛИТ ОДНО ...
МАЙДАУНЫ ДУМАЮТ , ЧТО ЕСЛИ НАЧНЁТСЯ ВОЙНА С РОССИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ , А НЕ В ИХ МЕЧТАХ КАК СЕЙЧАС , ТО ИХ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА НАЧНУТ ЗА НИХ ВОЕВАТЬ .......))))))))
ХОХЛЯДИ ТАКИЕ ТУПОРЫЛЫЕ ....)))))
Spiarmint    03.06.2019, 19:07
Оценка:  0
Spiarmint
Кернеса кастрировать.
Letohradek    03.06.2019, 19:16
Оценка:  -3
Letohradek
Излишне это! Он не пользуется яйцамит с той поры как сел в инвалидное кресло ... А вот в ИТК отправить, самое то!
VSHIVANKA    03.06.2019, 19:07
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЭТО РАДУЕТ .....)))
ЧЕМ БЫСТРЕЕ УКРОПНЫЕ ФАШИСТЫ ДЕРНУТСЯ В СТОРОНУ РОССИИ , ТЕМ БЫСТРЕЕ РОССИЯ УНИЧТОЖИТ ЭТУ НЕЧИСТЬ ....)))
И НЕ НУЖНО ЭТОМУ МЕШАТЬ !!!
ЖАЛЬ БУДЕТ ЕСЛИ ЗЕЛЬЦ НАЧНЁТ ПЕРЕГОВОРЫ ПЕРЕГОВАРИВАТЬ , СОПЛИ РАЗМАЗЫВАТЬ ....
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПОТЕРЯЕМ КАК В 2014 С ЭТИМИ МИНСКИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ ...
Николай510    03.06.2019, 19:03
Оценка:  0
Николай510
Кернеса под суд!!!
PINKIPAU    03.06.2019, 18:52
Оценка:  +3
PINKIPAU
Целиком и полностью поддерживаю. Давите вату.
Letohradek    03.06.2019, 18:51
Оценка:  +2
Letohradek
Билецкий написал, что Нацкорпус стремится к “зачистке города от ваты”. - SUPER!!!!!
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 18:55
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Пусть Билецкий Харьков и чистит.
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