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Незаконное обогащение: За покупку активов "не по доходам" Зе хочет сажать на 10 лет

Комментариев: 10
Параллельно чиновников будут лишать права занимать должности на срок до трех лет.
Чиновники, покупающие активы значительно "дороже" своих доходов, сядут на 5-10 лет
Чиновники, покупающие активы значительно "дороже" своих доходов, сядут на 5-10 лет
EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о наказании за незаконное обогащение. Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте в понедельник, пишет theБабель.

Законопроект предлагает расширить статью 385 УК. В результате чиновников, купивших активы, стоимость которых более чем на 12 тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан превышает их доходы, предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет.

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Параллельно их также хотят лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский пообещал "на днях" внести в Раду законопроект о незаконном обогащении.

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Теги: незаконное обогащение, закон, Зеленский, президент, Рада
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Комментариев (10)
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SergioS    03.06.2019, 20:02
Оценка:  +1
SergioS
Можно сколько угодно вносить законопроэкты на рассмотрение... Ворон ворону глаз не выклюет.
FPN    03.06.2019, 19:47
Оценка:  -1
FPN
ЗА!!!!!!!!!!!!!!
Letohradek    03.06.2019, 19:12
Оценка:  -6
Letohradek
Недалекое Зэ решает на сколько лет сажать? ))) Это же каким надо быть тупарем, что бы заявлять об этом. Ведь совсем недавно "у зеленского" сказали, что это не входит в компетенцию президента )))
ВАТА_FUCK    03.06.2019, 19:16
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Уже и "перезагрузка судов" не нужна?
Letohradek    03.06.2019, 19:17
Оценка:  -6
Letohradek
Отож )) Но его зэбилы в восторге от речей крысеныша ))
drozdikus    03.06.2019, 19:27
Оценка:  +1
drozdikus
тебе срок не грозит) ты как было нищей , так и останешься) твой удел - лаять)
ВасяизИваново    03.06.2019, 19:43
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Letohradek, коррупцию невозможно победить без драконовских мер - Веники в заднице (грузия), посадка половина правительства по 15-20 лет (Италия), посадка лучших друзей и родственников надолго (Сингапур) и т. п.
Letohradek    03.06.2019, 19:55
Оценка:  0
Letohradek
Вася, говорим о том, что президент Украины не имеет полномочий кого либо сажать. Это не его прерогатива а судов! Это у вас на расии все позволено кремлевскому подонку. У нас же за такое, дадим пинком под зад недалекому Зэ
Ira0956    03.06.2019, 19:10
Оценка:  -6
Ira0956
очередной пиздёж от блохастого клоуна
valneo    03.06.2019, 19:03
Оценка:  -3
valneo
Осталось еще за не трудовые доходы, как при совке.
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