Незаконное обогащение: За покупку активов "не по доходам" Зе хочет сажать на 10 лет

Параллельно чиновников будут лишать права занимать должности на срок до трех лет.

Чиновники, покупающие активы значительно "дороже" своих доходов, сядут на 5-10 лет EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о наказании за незаконное обогащение. Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте в понедельник, пишет theБабель.

Законопроект предлагает расширить статью 385 УК. В результате чиновников, купивших активы, стоимость которых более чем на 12 тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан превышает их доходы, предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет.

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Параллельно их также хотят лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский пообещал "на днях" внести в Раду законопроект о незаконном обогащении.