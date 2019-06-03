Украина и США обсудили закупку оружия

Стратегический советник США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер впервые приехал в Киев.

Представители оборонных ведомств Украины и США обсудили вопросы реформирования ВСУ и повышения прозрачности в обеспечении армии вооружением и военной техникой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в понедельник, 3 июня.

Отмечается, что сегодня в Киеве состоялась встреча временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Ивана Руснака с американской делегацией во главе со стратегическим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы реформирования и повышения эффективности и прозрачности процедур обеспечения ВСУ вооружением и военной техникой, в том числе с учетом предоставления оборонному ведомству Украины права осуществлять прямые закупки по импорту", – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы закупки вооружения и военной техники по программе правительства США Международные военные продажи.

В Минобороны подеркнули, что это первый визит Винтера в Украину в качестве назначенного стратегического советника по вопросам реформирования оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год с 250 млн долларов для Украины. Из указанной суммы 50 млн долларов направят исключительно на поставки летального оружия.

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