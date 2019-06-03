В ЦИК рассказали, во сколько обойдутся выборы в ВР

Украинские налогоплательщики заплатят за досрочные парламентские выборы почти 2 миллиарда гривен.

В ЦИК рассказали, сколько будут стоить украинцам внеочередные выборы в Верховную Раду Голос.юа

Центральная избирательная комиссия распределила бюджетные средства на выборы в Верховную Раду. Средства необходимы для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба ЦИК.

Известно, что общая сумма досрочных парламентских выборов составит 1,9 миллиардов гривен. В ЦИК также утвердили затраты на окружную и участковую избирательную комиссию.

Так, 406,8 миллионов потратят на работу Центризбиркома, окружным избирательным комиссиям достанется 52,1 миллион, а участковым избирательным комиссиям выделили 1,2 миллиарда гривен.

Ранее в ЦИК назвали стоимость изготовления бюллетеней для голосования.

Как известно, выборы состоятся 21 июля.

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