Скандальный Мосийчук ударил Ляшко тростью по голове - СМИ

Причиной ссоры стал глобальный скандал внутри "Радикальной партии".

Ляшко сильно гримируют перед съемками, но рану можно увидеть скриншот из видео

Лидера “Радикальной партии“ Олега Ляшко ударил бывший соратник Игорь Мосийчук тростью.

Об этом сообщает “Страна“.

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Именно тем, что Ляшко ударил нардеп Мосийчук и объясняется то, что лидера “Радикальной партии“ последнее время не снимают крупным планом в телеэфирах. У Ляшко на голове сейчас “красуется“ шишка на лбу, которую он старается скрывать разными способами.

Известно, что конфликт случился примерно две недели назад. Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. Если присмотреться, что на некоторых фото и видео можно увидеть шишку и царапину.

Мосийчук со своей тростью facebook.com/igor.mosijcuk

Перед съемками Олега Ляшко тщательно гримируют, однако опухоль до конца скрыть не получается.

Причина ссоры - глобальный скандал. Общая ситуации внутри партии - деньги, бюджет, медиа поддержка, развал структуры, - рассказал источник партии “Стране“.

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Журналисты издания позвонили народному депутату Игорю Мосийчуку и тот рассказал, что никого не бил. Он отметил, что вежливо общается во всеми.

У меня были конфликты с другими членами партии, без имен. О причинах моего выхода из партии я скажу после 21-го июля, а может, напишу о них в своих мемуарах, когда выйду на политическую пенсию, - говорит нардеп.

Согласно внутреннему кодексу “Радикальной партии“, ни при каких обстоятельствах нельзя давать повода сплетням и “выносить сор из избы“.

Напомним, недавно народный депутат Игорь Мосийчук вышел из “Радикальной партии“ Олега Ляшко.