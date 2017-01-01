Незаконное обогащение: Зеленский внес закон в Раду

Законопроект передан на рассмотрение в парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Владимир Зеленский считает, что закон о незаконном обогащении нужно принять как можно быстрее Пресс-служба президента Украины

В Верховной Раде появился законопроект №10358 об ответственности за незаконное обогащение О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов. Об этом сообщается на сайте парламента в понедельник, 3 июня.

Законопроект помечен главой госудаства как неотложный, и уже передан на рассмотрение в парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Этим документом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

Документом предусматривается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В связи с этим планируется ввести в Гражданском кодексе Украины отдельное основание прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Также проектом закона уточняется обязанность доказывания по делам такой категории. В частности, определяется предмет доказывания для истца, что является гарантией защиты прав лиц, в отношении которых могут быть поданы соответствующие иски. Положениями проекта в части введения процедуры признания активов необоснованными и их взыскания предлагается закрепить классический стандарт доказывания – "преимущество доказательств", который закрепляет принцип равенства сторон.

По результатам признания необоснованными активов чиновников и взыскания таких активов предусматривается увольнять указанных лиц с занимаемых должностей путем внесения изменений в законы О предупреждении коррупции, О государственной службе, О местном самоуправлении, Кодекс законов о труде Украины.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что, в свою очередь, будет гарантией беспристрастного рассмотрения таких дел.

Право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кроме дел, где ответчиком являются должностные лица НАБУ и прокуроры САП. В таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генеральной прокуратуры по поручению генпрокурора.

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении, в том числе президентский. В парламентском комитете предлагают разработать один законопроект.

Как сообщалось, НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении.

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