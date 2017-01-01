Украина и Турция не могут договориться о ЗТС

Соглашение о зоне свободной торговле между двумя странами почти готово, однако, не удается договориться о размерах тарифов.

Представители Турции и Украины уже семь лет не могут согласовать договор о введении зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом в эфире Украинского радио сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, соглашение почти готово, однако несогласованными остаются тарифы.

"Переговоры, которые ведутся экспертами будут продолжаться некоторое время, поскольку несогласованной остается именно тематика, связанная с тарифами на сельскохозяйственную продукцию и определенную часть услуг. Конечно, мы не можем пойти на какие-то уступки, которые могут повредить национальному бизнесу", - сказал Боднар.

Он отметил, что в данном случае не нужно ждать быстрых политических решений, а работать над тем, чтобы сделка отвечала национальным интересам Украины и была принятой турецкой стороной.

"99% соглашение готово. Остались те детали, какие именно влияют на цифры", - добавил он.

В 2012 году задачу создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.

Напомним, в апреле президент Порошенко обсуждал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху запуск зоны свободной торговли между Израилем и Украиной.

Как сообщалось, 21 января Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли, которое готовилось с 2015 года. Ожидается, что благодаря соглашению товарооборот между странами вырастет на 15% и достигнет миллиарда долларов.

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