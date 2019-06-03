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В киевской больнице умер ребенок, которого подстрелили полицейские

Комментариев: 2
Ребенок скончался, не приходя в сознание.
В Киеве умер мальчик, которого подстрелили полицейские
В Киеве умер мальчик, которого подстрелили полицейские
112.ua

В Киеве скончался 5-летний мальчик, которого ранили полицейские в Переялав-Хмельнийком, передает Униан.

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Сообщается, что после перенесенной операции, ребенок находился на искусственной вентиляции легких. Вскоре он скончался, не приходя в сознание.

Напомним, 31 мая в реанимационное отделение больницы доставили мальчика с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Медики выявили у ребенка проникающие огнестрельные ранения головы.

Работники полиции установили, что 31 мая около 16.00 четверо детей гуляли рядом с местом своего проживания. В это время пятилетний мальчик упал на асфальтобетонное покрытие.

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Известно, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого отделения полиции ГУ НП в Киевской области.

Позже выяснилось, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги: мальчик, оружие, полиция, рана, стрельба, смерть, умер, больница, ребенок
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    03.06.2019, 20:40
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Какой милый малыш. Кто же направил руку убийц в его сторону? Что за нелепость?Кому нужно было бы отправиться в мир иной живут. А тут .....
Krekk    03.06.2019, 21:00
Оценка:  -3
Krekk
Нова полиция в действии! Люстрации, аттестации, проверки и ещше куча страшных слов...)) А понабирали то вообще мусор - всех неудачников, алкашей и выпендрежников. К чему причитания эти? Алкоголь и врожденное отсутствие мозгов направило руку. Тебе полегчало от ответа?
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