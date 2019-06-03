В киевской больнице умер ребенок, которого подстрелили полицейские

Ребенок скончался, не приходя в сознание.

В Киеве умер мальчик, которого подстрелили полицейские 112.ua

В Киеве скончался 5-летний мальчик, которого ранили полицейские в Переялав-Хмельнийком, передает Униан.

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Сообщается, что после перенесенной операции, ребенок находился на искусственной вентиляции легких. Вскоре он скончался, не приходя в сознание.

Напомним, 31 мая в реанимационное отделение больницы доставили мальчика с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Медики выявили у ребенка проникающие огнестрельные ранения головы.

Работники полиции установили, что 31 мая около 16.00 четверо детей гуляли рядом с местом своего проживания. В это время пятилетний мальчик упал на асфальтобетонное покрытие.

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Известно, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого отделения полиции ГУ НП в Киевской области.

Позже выяснилось, что полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.