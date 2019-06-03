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Путин и Зеленский могут встретиться 21 июня - СМИ

Комментариев: 8
Президент Украины и глава РФ могут встретиться в Минске на открытии соревнований.
Зеленский и Путин вскоре могут встретиться
Зеленский и Путин вскоре могут встретиться
president.gov.ua facebook.com/Putin.President

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Минске 21 июня.

Об этом сообщает Telegram-канал “Незыгарь“. 

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Известно, что 21 июня 2019 года в Минске на стадионе “Динамо“ состоится открытие международных соревнований среди атлетов “II Европейские игры“.

Все руководство России будет принимать участие в данном мероприятии, а перед началом должно состоятся заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

На мероприятие пригласили лидеров всех стран, в том числе и Владимира Зеленского. Будет ли присутствовать украинский глава на мероприятии пока что неизвестно. 

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о наказании за незаконное обогащение. Законопроект предлагает расширить статью 385 УК. В результате чиновников, купивших активы, стоимость которых более чем на 12 тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан превышает их доходы, предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет. 

Параллельно их также хотят лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Теги: Путин, Зеленский, президент, Россия, Украина, встреча, минск
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Комментариев (8)
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colavova    03.06.2019, 21:30
Оценка:  0
colavova
пуйло опять в туалете будет караулить Зе
vicinq    03.06.2019, 21:05
Оценка:  -3
vicinq
С начала фашистокомунисты отпускают всех военнопленных. второе убираються на..й с Донбаса. репарации и международный суд кремлевских карликов. Вот апосля можно говорить если будет с кем...
Krekk    03.06.2019, 21:08
Оценка:  +1
Krekk
Хорошо, как скажешь! Это все?
vicinq    03.06.2019, 21:14
Оценка:  -3
vicinq
Правильный вывод сделал собирайтесь все уеб..ы и уе...те на росию домой на.уй
farfalle    03.06.2019, 21:18
Оценка:  0
farfalle
а не пойти ли тебе накуй, малыш?
Григорич    03.06.2019, 21:18
Оценка:  -2
Григорич
ты забыл ещё чтоб тебе бесплатно губозакаталку подарили..
Коляка    03.06.2019, 20:59
Оценка:  -2
Коляка
Подивимося чи вистачить у Зеленського духу підійти
Krekk    03.06.2019, 21:06
Оценка:  0
Krekk
А зачем ему подходить? О чем говорить? Зеля ничего не решает и ничего не знает. Он в день по 3 раза умудряется говорить взаимоисключающие вещи. Потому что давят со всех сторон и советников сотня. Ну разве что анекдот Путе рассказать...
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