Путин и Зеленский могут встретиться 21 июня - СМИ

Президент Украины и глава РФ могут встретиться в Минске на открытии соревнований.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Минске 21 июня.

Об этом сообщает Telegram-канал “Незыгарь“.

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Известно, что 21 июня 2019 года в Минске на стадионе “Динамо“ состоится открытие международных соревнований среди атлетов “II Европейские игры“.

Все руководство России будет принимать участие в данном мероприятии, а перед началом должно состоятся заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

На мероприятие пригласили лидеров всех стран, в том числе и Владимира Зеленского. Будет ли присутствовать украинский глава на мероприятии пока что неизвестно.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о наказании за незаконное обогащение. Законопроект предлагает расширить статью 385 УК. В результате чиновников, купивших активы, стоимость которых более чем на 12 тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан превышает их доходы, предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет.

Параллельно их также хотят лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.