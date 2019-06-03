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На Донбассе за день восемь обстрелов

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Украинские военные сообщили об адекватном ответе на обстрелы. Потерь среди военных ВСУ нет.
Сепаратисты за день восемь раз нарушили режим прекращения огня
Сепаратисты за день восемь раз нарушили режим прекращения огня

В зоне операции Объединенных сил в понедельник, 3 июня, сепаратисты восемь раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды вблизи населенного пункта Новоселовка-2 - из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, и возле города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; возле населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов.

Также враг совершил обстрелы вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем и стрелкового оружия возле населенного пункта Николаевка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север враг четыре раза обстрелял позиции украинскиих защитников: вблизи города Попасная - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований подразделения ООС дали адекватный ответ, потери противника уточняются, отметили в штабе.

Как сообщалось, в течение воскресенья, 2 июня на Донбассе зафиксировали пять вражеских обстрелов.

 

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Теги: донбасс, обстрел, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Коляка    03.06.2019, 21:00
Оценка:  0
Коляка
Мир на это территории настанет только тогда, когда ВСУ соберут свои манатки и разъедутся по домам! Зеля заканчивай братоубийственную войну!
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