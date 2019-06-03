Стрельба в ребенка: дело переквалифицируют в умышленное убийство

Подозрения полицейским будут завтра утром вручены в Голосеевском суде Киева, где будет избираться мера пресечения.

Подозрение полицейским, которые стреляли в ребенка в Переяслав-Хмельницком, переквалифицируют в умышленное убийство. Об этом вечером в понедельник, 3 июня, в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском суде города Киева утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", - написал Луценко.

Также Луценко сообщил, что подписал письмо на имя министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием уволить с должности руководителя райотдела полиции.

Напомним, 1 июня, пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

А вечером 3 июня стало известно, что мальчик умер в больнице.

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