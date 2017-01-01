Facebook назначила своего менеджера по Украине

В Министерстве информационной политики заявили, что администрация соцсети сделала лучший выбор из возможных.

Международная корпорация Facebook назначила Екатерину Крук менеджером по вопросам публичной политики по Украине. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook.

"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", - написал он.

Золотухин добавил, что в Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании.

По словам Золотухина, Крук - известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны, желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей", - написал заместитель министра информации.

Как известно, до этого в Facebook не было менеджера по вопросам публичной политики по Украине. О намерениях назначить его стало известно в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил почти 100 аккаунтов с пропагандой РФ.

Напомним, по данным исследования, самой популярной соцсетью в Украине остается Facebook. Им пользуются половина респондентов, принявших участие в опросе.

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