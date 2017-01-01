Организатор нападения на Гандзюк признал вину

Один из обвиняемых в нападении на херсонскую активистку признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием ukrinform.ru

Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает Укринформ.

Соответствующее признание Торбин сделал в ходе заседания Покровского районного суда Днепропетровской области.

В заседании приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы.

Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Тогда неизвестный облил общественную активистку концентрированной серной кислотой.

Были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на законченное преступление – умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

В апреле стао известно, что подозреваемым в убийстве активистки Екатерин Гандзюк смягчили подозрение: теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Также генпрокурор Юрий Луценко 11 февраля заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Суд арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

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