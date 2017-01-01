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В Киевской области ребенок утонул в пруду

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Шестилетний мальчик рыбачил вместе со старшим братом, но подскользнулся и упал в воду.
Шестилетний мальчик утонул в пруду
Шестилетний мальчик утонул в пруду
novostipmr.com

В Киевской области в пруду утонул шестилетний мальчик. Трагедия произошла в селе Поправка Белоцерковского района. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Согласно предварительным данным, ребенок вместе с 11-летним братом пошли рыбачить на местный пруд с разрешения родственников. Во время рыбалки произошел несчастный случай, мальчик поскользнулся, упал в воду и пошел ко дну", - говорится в сообщении.

Также сказано, что из пруда ребенка достал сосед, которого позвали на помощь. По факту гибели ребенка открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

Напомним, сегодня в Киевской области также умер пятилетний мальчик, которого несколькими днями ранее ранили полицейские

Как сообщалось, в конце мая тело ребенка из Румынии нашли в реке на Закарпатье. 

 

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Теги: Киевская область, ребенок, утопился, утопленник
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Источник: korrespondent.net

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