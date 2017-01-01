В Киевской области ребенок утонул в пруду
В Киевской области в пруду утонул шестилетний мальчик. Трагедия произошла в селе Поправка Белоцерковского района. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"Согласно предварительным данным, ребенок вместе с 11-летним братом пошли рыбачить на местный пруд с разрешения родственников. Во время рыбалки произошел несчастный случай, мальчик поскользнулся, упал в воду и пошел ко дну", - говорится в сообщении.
Также сказано, что из пруда ребенка достал сосед, которого позвали на помощь. По факту гибели ребенка открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".
Напомним, сегодня в Киевской области также умер пятилетний мальчик, которого несколькими днями ранее ранили полицейские.
Как сообщалось, в конце мая тело ребенка из Румынии нашли в реке на Закарпатье.
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