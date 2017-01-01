Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский пообещал наказать виновных в убийстве ребенка

Комментариев: 0
Глава государства пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Адміністрація Президента

Президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook заявил, что сделает все, чтобы виновные в смерти ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области были наказаны по справедливости. 
 
Глава государства отметил, что не допустит смягчения наказания виновным полицейским.
 
"Я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Ни смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности", - написал Зеленский.



Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ребенок, убийство, Владимир Зеленский, полицейские
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь