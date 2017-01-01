Глава полиции Киевской области подал в отставку

Дмитрий Ценов ушел с должности в связи с убийством полицейскими пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.



Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с убийством полицейскими пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор журнала "Корреспондент" Александр Крамаренко.





Председатель Нацполиции Сергей Князев во время общения с журналистами у здания Министерства внутренних дел в Киеве отметил, что планирует удовлетворить заявление Ценова.

Сам начальник полиции Киевщины заявил, что просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил.





Тем временем участники акции протеста требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. "Авакова в отставку", - скандируют собравшиеся.



В МВД также отметили, что руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранены от исполнения служебных обязанностей. Принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.



Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого "Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно - место проведения ООС", - сказал он.Тем временем участники акции протеста требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. "Авакова в отставку", - скандируют собравшиеся.В МВД также отметили, что руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранены от исполнения служебных обязанностей. Принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы , которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве вечером началась акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.