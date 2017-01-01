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Убийство Гандзюк: пять обвиняемых признали вину

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Пятеро обвиняемых в совершении покушения на Екатерину Гандзюк признали вину и пошли на сделку со следствием.
Обвиняемые в покушении на Екатерину Гандзюк признали вину
Обвиняемые в покушении на Екатерину Гандзюк признали вину
kp.ua

Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором. Соответствующие заявления они сделали на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области 3 июня, сообщает Радио Свобода.
 
По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых – Никиту Грабчук, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова – к участию в покушении.
 
Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием.
 
Сторона обвинения просит приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбина – к 6 годам и 6 месяцам, Грабчука – к 6 годам, Вишневского и Васяновича – к 4 годам, Горбунова – к 3 годам.
 
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.
На Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Неизвестный в Херсоне облил ее концентрированной серной кислотой, в результате чего девушка получила обширные ожоги.
 
После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.
 
11 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Шевченковский районный суд Киева арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

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Теги: суд, убийство, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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