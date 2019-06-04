Трагедия на фестивале под Днепром: Названа причина обвала крыши
Во время рок-фестиваля Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены, в результате погиб один человек.
Ненадлежащее крепление конструкций крыши стало причиной трагедии на фестивале Kozak Fest в Днепре, сообщает областная служба чрезвычайных ситуаций.
Читай также: Рекорд жадности: В Одессе дети и взрослые дрались за бесплатные игрушки1 июня сильный ветер сорвал крышу сцены вместе с аппаратурой, куски металлической конструкции полетели прямо на людей. 48-летний работник сцены погиб, а двух зрителей с переломами ног госпитализировали.
Руководитель компании, которая монтировала сцену, сообщил ТСН, что во всем виновата непогода. В полиции открыли производство по статье “несчастный случай“, но дело могут переквалифицировать.
Тем временем организаторы фестиваля решают его дальнейшую судьбу.
Как сообщалось 2 июня, на холмах урочища Княжеские Байраки район села Желтоалександровка Пятихатского района Днепропетровской области во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest из-за непогоды обрушилась крыша сцены. По последним данным на этно-рок-фестивале Украины Kozak FEST при обрушении крыши сцены – погиб один человек, еще двое пострадали.
Как сообщалось 2 июня, на холмах урочища Княжеские Байраки район села Желтоалександровка Пятихатского района Днепропетровской области во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest из-за непогоды обрушилась крыша сцены. По последним данным на этно-рок-фестивале Украины Kozak FEST при обрушении крыши сцены – погиб один человек, еще двое пострадали.
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