Трагедия на фестивале под Днепром: Названа причина обвала крыши

Во время рок-фестиваля Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены, в результате погиб один человек.

Ненадлежащее крепление конструкций крыши стало причиной трагедии на фестивале Kozak Fest в Днепре, сообщает областная служба чрезвычайных ситуаций.



Читай также: Рекорд жадности: В Одессе дети и взрослые дрались за бесплатные игрушки 1 июня сильный ветер сорвал крышу сцены вместе с аппаратурой, куски металлической конструкции полетели прямо на людей. 48-летний работник сцены погиб, а двух зрителей с переломами ног госпитализировали.

1 июня сильный ветер сорвал крышу сцены вместе с аппаратурой, куски металлической конструкции полетели прямо на людей. 48-летний работник сцены погиб, а двух зрителей с переломами ног госпитализировали.

Руководитель компании, которая монтировала сцену, сообщил ТСН, что во всем виновата непогода. В полиции открыли производство по статье “несчастный случай“, но дело могут переквалифицировать.

