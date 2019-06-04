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Трагедия на фестивале под Днепром: Названа причина обвала крыши

Комментариев: 3
Во время рок-фестиваля Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены, в результате погиб один человек.
На фестивале Kozak Fest обрушилась крыша сцены
На фестивале Kozak Fest обрушилась крыша сцены
Ненадлежащее крепление конструкций крыши стало причиной трагедии на фестивале Kozak Fest в Днепре, сообщает областная служба чрезвычайных ситуаций. 
 

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1 июня сильный ветер сорвал крышу сцены вместе с аппаратурой, куски металлической конструкции полетели прямо на людей. 48-летний работник сцены погиб, а двух зрителей с переломами ног госпитализировали. 
 
Руководитель компании, которая монтировала сцену, сообщил ТСН, что во всем виновата непогода. В полиции открыли производство по статье “несчастный случай“, но дело могут переквалифицировать. 
 
Тем временем организаторы фестиваля решают его дальнейшую судьбу.

Как сообщалось 2 июня, на холмах урочища Княжеские Байраки район села Желтоалександровка Пятихатского района Днепропетровской области во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest из-за непогоды обрушилась крыша сцены. По последним данным на этно-рок-фестивале Украины Kozak FEST при обрушении крыши сцены – погиб один человек, еще двое пострадали.
 
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Теги: смерть, фестиваль, крыша, несчастный случай, рок-фестиваль
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Комментариев (3)
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Люблю_Украину    04.06.2019, 08:44
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Отлично! Во всем виноваты моsкали, а если нет, то непогода. Шикарно. Интересно сколько лет впаяют непогоде за некачественные конструкции при обустройстве сцены?
Люблю_Украину    04.06.2019, 08:47
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Кстати я там был на прошлом фесте. Думал будет что-то похожее на рок фестиваль Нашествие. Нет! Одна тема моsкали - во всем виноваты. Не фестиваль , а шабаш националистов. И то что природа его разогнала заставляет задуматься!
Колишній-східняк    04.06.2019, 05:54
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Не судьба...
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