Трагедия на фестивале под Днепром: названа причина обвала крыши
Во время рок-фестиваля Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены, в результате погиб один человек.
Ненадлежащее крепление конструкций крыши стало причиной трагедии на фестивале Kozak Fest в Днепре, сообщает областная служба чрезвычайных ситуаций.
1 июня сильный ветер сорвал крышу сцены вместе с аппаратурой, куски металлической конструкции полетели прямо на людей. 48-летний работник сцены погиб, а двух зрителей с переломами ног госпитализировали.
Руководитель компании, которая монтировала сцену, сообщил ТСН, что во всем виновата непогода. В полиции открыли производство по статье "несчастный случай", но дело могут переквалифицировать.
Тем временем организаторы фестиваля решают его дальнейшую судьбу.
Напомним, в октябре прошлого года бык убил туристку на фестивале во Франции.
Напомним, в октябре прошлого года бык убил туристку на фестивале во Франции.
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