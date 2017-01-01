Трагедия на фестивале под Днепром: названа причина обвала крыши

Во время рок-фестиваля Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены, в результате погиб один человек.



Ненадлежащее крепление конструкций крыши стало причиной трагедии на фестивале Kozak Fest в Днепре, сообщает областная служба чрезвычайных ситуаций.





1 июня сильный ветер сорвал крышу сцены вместе с аппаратурой , куски металлической конструкции полетели прямо на людей. 48-летний работник сцены погиб, а двух зрителей с переломами ног госпитализировали.

Руководитель компании, которая монтировала сцену, сообщил ТСН, что во всем виновата непогода. В полиции открыли производство по статье "несчастный случай", но дело могут переквалифицировать.







Напомним, в октябре прошлого года Тем временем организаторы фестиваля решают его дальнейшую судьбу.Напомним, в октябре прошлого года бык убил туристку на фестивале во Франции

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