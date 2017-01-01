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Трагедия на фестивале под Днепром: названа причина обвала крыши

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Во время рок-фестиваля Kozak Fest из-за урагана обрушилась крыша сцены, в результате погиб один человек.
На фестивале Kozak Fest обрушилась крыша сцены
На фестивале Kozak Fest обрушилась крыша сцены

Ненадлежащее крепление конструкций крыши стало причиной трагедии на фестивале Kozak Fest в Днепре, сообщает областная служба чрезвычайных ситуаций. 
 
1 июня сильный ветер сорвал крышу сцены вместе с аппаратурой, куски металлической конструкции полетели прямо на людей. 48-летний работник сцены погиб, а двух зрителей с переломами ног госпитализировали. 
 
Руководитель компании, которая монтировала сцену, сообщил ТСН, что во всем виновата непогода. В полиции открыли производство по статье "несчастный случай", но дело могут переквалифицировать. 
 
Тем временем организаторы фестиваля решают его дальнейшую судьбу.

Напомним, в октябре прошлого года бык убил туристку на фестивале во Франции.

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Теги: смерть, фестиваль, крыша, несчастный случай, рок-фестиваль
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Источник: korrespondent.net

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