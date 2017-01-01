Итоги 3 июня: Возвращение Кучмы и смерть ребенка

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Кучма вернулся в минский процесс; умер раненый пьяными копами мальчик. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

В Верховной Раде появился президентский законопроект об ответственности за незаконное обогащение О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Кучма вернулся в переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию на Донбассе.

5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске. По словам главы государства, Киев имеет конкретные предложения и новые решения по Донбассу.

Кучма заявил, чтоминский процесс требует законодательного урегулирования со стороны Украины, а перемирие на Донбассе может начаться в ближайшее время.

Зеленский выбрал себе пресс-секретаря

Президент Владимир Зеленский назначил 32-летнюю Юлию Мендель своим пресс-секретарем. Журналистка работала на нескольких украинских телеканалах, сотрудничала с известными американскими изданиями.

Мендель выиграла конкурс, в котором принимали участие около четырех тысяч человек. Пресс-секретарь уже провела свой первый брифинг, но не смогла ответить на все вопросы.

Украина впервые получила своего менеджера в Facebook

Международная корпорация Facebook назначила Екатерину Крук менеджером по вопросам публичной политики по Украине. В Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании.

Раненый полицейскими ребенок умер в больнице

В одной из больниц Киева скончался пятилетний мальчик, которого пьяные полицейские ранили в голову в городе Переяслав-Хмельницкий. Мальчик пребывал в крайне тяжелом состоянии, медики поддерживали его жизнь в течение двух суток.

Возле здания Министерства внутренних дел состоялась стихийная акция с требованием справедливого расследования убийства.

Руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Сам начальник полиции Киевской области подал рапорт об отставке и попросил руководство Нацполиции направить его в зону проведения ООС на Донбасс.

Все обвиняемые в покушении на Гандзюк признали вину

Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором. Соответствующие заявления они сделали на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области.