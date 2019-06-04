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Летнего мало: синоптики обнародовали неутешительный прогноз

Комментариев: 1
По всей территории Украины дожди с грозами.
Погода 4 июня
Погода 4 июня
meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют дожди с грозами по всей территории Украины. Между тем, температура воздуха будет довольно высокой, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины температура воздуха сохранится в пределах +23…+26. Прогнозировано, сегодня в западных областях дожди с грозами.

На востоке абсолютно идентичная ситуация. Ожидайте обильных дождей с грозами. Воздух прогреется от +26 до +28 градусов.

Южным регионам стоит готовиться к дождям и грозам. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +29 градусов по Цельсию.

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На севере также дожди и грозы. Воздух прогреется от +26 до +28 градусов.

В Центральной Украине ситуация, по прогнозу синоптиков, совершенно не изменится. Ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется от +26 до +29 градусов по Цельсию.

В Киеве прогнозируют кратковременные дожди. Гроз и шквалов синоптики не обещают. Воздух прогреется от+26 до +28 градусов по Цельсию.

Напомним, ГСЧС предупредила о высокой пожарной опасности. Всего в Украине с начала текущего года произошло более 23 тысяч пожаров на открытых территориях.

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Теги: погода, синоптики, грозы, шквалы, лето
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    04.06.2019, 09:38
Оценка:  0
VSHIVANKA
А В ГАДЮКИНО ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ .....)))
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