“Мой мальчик любил жизнь”: мать убитого полицейскими мальчика

Женщина рассказала, что еще не видела тело умершего сына.

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Вчера вечером в реанимации киевской больницы №7 умер 5-летний Кирилл, в которого стреляли пьяные полицейские. Мать погибшего мальчика рассказала, каким был ее малыш, передает Сегодня.

Татьяна Тлявова рассказала, что до сих пор не может поверить в смерть своего ребенка. По ее словам, пока ей даже не показали тело сына.

Мне еще не сказали точное время, когда не стало моего сыночка. Его осматривают правоохранители, фотографируют, потом позовут меня... Мой мальчик любил жизнь. Любил играться, сидеть в телефоне. Хотел, чтобы мама и папа не ходили на работу, а были с ним дома, играли. Теперь мы остались без него, - рассказала убитая горем мать.

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Тем временем копов, которые лишили жизни мальчика, отстранили от несения службы. Возбуждено уголовное дело. На данный момент известно, что преступление переквалифицируют в умышленное убийство.

Напомним, Зеленский пообещал наказать виновных в убийстве ребенка. Глава государства пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции.