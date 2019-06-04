Зеленского просят уволить Авакова

На сайте АП появилась очередная петиция.

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Президента Зеленского требуют уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. На сайте Администрации президента появилась соответствующая петиция.

Автором петиция является Роман Василенко. Петиция зарегистрирована 2 июня. На данный момент поддержали петицию 3604 человека из 25 тысяч необходимых. За 91 день нужно набрать необходимое количество подписей для незамедлительного рассмотрения документа.

О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова, - сказано в тексте петиции.

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Напомним, украинцы просят Зеленского назначить Медведчука послом в КНДР. Автор указывает, что у Виктора Медведчука есть опыт в “переговорах со “сверхгосударствами”, особенно в вопросах, касающихся газа. Поэтому президенту предлагают назначить Медведчука послом в КНДР (Северная Корея).