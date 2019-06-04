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Зеленского просят уволить Авакова

Комментариев: 4
На сайте АП появилась очередная петиция.
Президента просят уволить Авакова
Президента просят уволить Авакова
facebook.com/arsen.avakov.1

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Президента Зеленского требуют уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. На сайте Администрации президента появилась соответствующая петиция.

Автором петиция является Роман Василенко. Петиция зарегистрирована 2 июня. На данный момент поддержали петицию 3604 человека из 25 тысяч необходимых. За 91 день нужно набрать необходимое количество подписей для незамедлительного рассмотрения документа.

О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова, - сказано в тексте петиции.

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Напомним, украинцы просят Зеленского назначить Медведчука послом в КНДР. Автор указывает, что у Виктора Медведчука есть опыт в “переговорах со “сверхгосударствами”, особенно в вопросах, касающихся газа. Поэтому президенту предлагают назначить Медведчука послом в КНДР (Северная Корея).

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Теги: Аваков, петиция, Зеленский, увольнение, МВД
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Комментариев (4)
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Мыкола    04.06.2019, 10:48
Оценка:  0
Мыкола
А почему медлить с уовльнением Авакова?! Уже давно пора этого негодяя отправить в отсавку! Хуже украинской полиции нет ни в одной стране мира!
exolot    04.06.2019, 10:40
Оценка:  0
exolot
Украинцы просят Зеленского назначить Медведчука послом в КНДР - список заинтересованных украинцев в студию.
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 10:43
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А ты что, СБУ?
LifeStriker    04.06.2019, 10:31
Оценка:  +1
LifeStriker
Зеленского все очень просят уволить зеленского
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