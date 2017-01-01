Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове в ДТП разбилась маршрутка: 15 пострадавших

Комментариев: 0
Столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус "Рута".
В Харькове в ДТП разбилась маршрутка: 15 пострадавших
© npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Пострадавшие госпитализированы
В Харькове в ДТП разбилась маршрутка: 15 пострадавших
Пострадавшие госпитализированы
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Харькове на проспекте Тракторостроителей около 8:30 маршрутное такси столкнулось с малотоннажной машиной. В результате ДТП пострадали 15 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Читай также: Названа дата рассмотрения апелляции по делу Зайцевой

На проезжей части столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус "Рута". Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести. Сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщалось 17 мая, в жутком ДТП в Днепре погибли два человека.

Поделись:
Теги: Харьков, ДТП, маршрутка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь