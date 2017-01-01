В Харькове в ДТП разбилась маршрутка: 15 пострадавших

Столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус "Рута".

В Харькове на проспекте Тракторостроителей около 8:30 маршрутное такси столкнулось с малотоннажной машиной. В результате ДТП пострадали 15 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

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На проезжей части столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус "Рута". Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести. Сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщалось 17 мая, в жутком ДТП в Днепре погибли два человека.