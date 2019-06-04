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Кернес на канале РФ назвал националистов “подонками”

Комментариев: 43
Скандальный харьковский мэр эмоционально отреагировал на “акт вандализма” касательно памятника Жукову.
Кернес появился на россТВ
Кернес появился на россТВ
скриншот

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Харьковский мэр Геннадий Кернес выступил в эфире программы “60 минут” на пропагандистском канале Россия1. Одиозный мэр назвал украинских националистов “подонками” и пообещал вернуть проспекту имя Жукова, поскольку “есть спрос общества”, передает Обозреватель.

Кернес достаточно эмоционально отреагировал на снос памятника Жукову, а также поблагодарил пропагандистов канала Россия1 за то, что они “интересуются тем, что происходит в Украине”.

Я хочу сказать спасибо вам, что вы интересуетесь и показываете, что происходит у нас в Украине и конкретно в городе Харьков. Я могу сказать - то, что случилось вчера, это просто ни в какие рамки, ни в какие ворота! Это не просто подонки общества, как я вчера сказал, это акт такого вандализма, которого мы не ожидали! - возмущенно отметил Кернес.

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Кроме того, харьковский мэр уверен, что никого за этот “акт вандализма” не накажут по закону.

Напомним, скандальный харьковский мэр призвал “покаяться перед РФ”. Кернес заявил, что сами украинцы хотят прямых переговоров с РФ.

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Теги: Кернес, мэр, Харьков, Россия1, пропагандисты
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Комментариев (43)
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Операторська    04.06.2019, 11:07
Оценка:  0
Операторська
падлюка недобита! а чому він ще не сидить? куди СБУ дивиться за цю його блювотину на московитському каналі?
Krotol2    04.06.2019, 11:06
Оценка:  -1
Krotol2
Мэры востока обьединились на сьезде и органы с ними.Теперь это сила
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 11:06
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ох как проплаченные ватные боты беснуются! Впору экзорциста приглашать.
Krotol2    04.06.2019, 11:08
Оценка:  0
Krotol2
Не проплаченые а нормальные жители уставшие от бардака
толян04    04.06.2019, 11:02
Оценка:  +1
толян04
он еще очень культурно их назвал
Spiarmint    04.06.2019, 10:59
Оценка:  -1
Spiarmint
Уиножить на нуль.
Krotol2    04.06.2019, 10:49
Оценка:  +3
Krotol2
80 проц украинцев так считают.Боты галицкие хоть минусите хоть из трусов выпрыгнете но это факт
Коляка    04.06.2019, 10:50
Оценка:  +3
Коляка
шо правда, то правда! только все терпилы - боятся
FREEMANY25    04.06.2019, 10:52
Оценка:  +4
FREEMANY25
Галицкий фактор канул в лето , 90% так считают.
Коляка    04.06.2019, 10:56
Оценка:  +1
Коляка
ну мы это еще посмотрим, позволили же в течении 5и лет этот беспредел
Коляка    04.06.2019, 10:48
Оценка:  +2
Коляка
краще мертвий ніж живий, нацик упоротий тупий
FREEMANY25    04.06.2019, 10:46
Оценка:  +5
FREEMANY25
Нужно заканчивать с "частными армиями". Ничего хорошего они не несут , один раздор.
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 10:48
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Давай начнем с Авакова.
Коляка    04.06.2019, 10:49
Оценка:  +2
Коляка
предлагаю начать с любых националистических организаций
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 10:50
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Для начала научись отличать националистов от псевдонационалистов.
Коляка    04.06.2019, 10:54
Оценка:  +3
Коляка
украинский национализм и есть псевдонационализм, т.к. национальности такой "Украинец" нет и не было никогда, язык сам по себе галицайский. который навязывается обществу.... От него люди реально дуреют
Коляка    04.06.2019, 10:57
Оценка:  +2
Коляка
ясно тебе упоротое чудовище?
whitewo00    04.06.2019, 10:44
Оценка:  -5
whitewo00
Кернес собирается участвовать в выборах, если что. Отсюда вдруг 2 петиции собирают нужное количество подписей за очень короткий срок(по жукову за 2 дня). Хочется ватанов объединить под эгидой самых-самых пророссийских.
whitewo00    04.06.2019, 10:46
Оценка:  -4
whitewo00
Ждем продолжения, а то "тебе денег никто не даст". Это кстати его фраза, если что
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 10:40
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
И еще раз. Из выступления Шнеерсона:

"Мы очень хорошо знаем, что национализм укрепляет нацию, делает её сильной. Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движения, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнём и мечом, как это делается в
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 10:41
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Грузии, Армении, Сербии. Зато мы обеспечим полное процветание нашему национализму – сионизму, а точнее: еврейскому фашизму, который в своей скрытности и мощности является сверхфашизмом."
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 10:48
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Минусы посыпались как из рога изобилия. Правда глаза колет.
FREEMANY25    04.06.2019, 10:48
Оценка:  +3
FREEMANY25
О , старый порохобот ожил , все хозяина уволили больше каврижек не дадут. Пошёл отсюда , брысь ,инвалид безмозглый
Коляка    04.06.2019, 10:51
Оценка:  +1
Коляка
какая у тебя упоротого может быть правда? если у тебя мозгов нет...
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 10:51
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Не суди обо всех по себе. Это грубая ошибка.
ВосставшийИзБана    04.06.2019, 10:53
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
2 Коляка

Ты - шабесгой?
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