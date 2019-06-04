Кернес на канале РФ назвал националистов “подонками”

Скандальный харьковский мэр эмоционально отреагировал на “акт вандализма” касательно памятника Жукову.

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Харьковский мэр Геннадий Кернес выступил в эфире программы “60 минут” на пропагандистском канале Россия1. Одиозный мэр назвал украинских националистов “подонками” и пообещал вернуть проспекту имя Жукова, поскольку “есть спрос общества”, передает Обозреватель.

Кернес достаточно эмоционально отреагировал на снос памятника Жукову, а также поблагодарил пропагандистов канала Россия1 за то, что они “интересуются тем, что происходит в Украине”.

Я хочу сказать спасибо вам, что вы интересуетесь и показываете, что происходит у нас в Украине и конкретно в городе Харьков. Я могу сказать - то, что случилось вчера, это просто ни в какие рамки, ни в какие ворота! Это не просто подонки общества, как я вчера сказал, это акт такого вандализма, которого мы не ожидали! - возмущенно отметил Кернес.

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Кроме того, харьковский мэр уверен, что никого за этот “акт вандализма” не накажут по закону.

Напомним, скандальный харьковский мэр призвал “покаяться перед РФ”. Кернес заявил, что сами украинцы хотят прямых переговоров с РФ.