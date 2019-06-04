В АП хотят водить экскурсии к президенту

Таким образом у Зеленского хотят показать, что президент максимально открыт к обществу.

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В Администрации президента хотят сделать максимальную реформацию, ведь само здание давит атмосферой изолированности. Об этом рассказал первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов, передает УП.

Трофимов рассказал, что его жизнь после назначения кардинально поменялась. Между тем, он отметил, что работать в здании АП очень сложно в моральном плане.

Очень давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме. Это большая проблема. Я сейчас начинаю понимать, почему люди отрывались от реальности - потому что коммуникационно по ощущениям ты находишься в изоляции, - отметил Трофимов.

По его словам, команда президента хочет это изменить. Тогда и сотрудникам АП будет легче работать, и общество почувствует открытость гаранта.

У нас есть желание вводить какие ежемесячные стратегические сессии с людьми, с экспертами, которые бы нас чему-то учили. Мы хотим здесь сделать экскурсии, чтобы, например, детей сюда запустить, чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше. То есть сюда надо впустить жизни. Первое впечатление - здесь все изолировано, - прокомментировал собеседник.

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По словам Трофимова, здание АП настолько большое, что нужно выдавать сигвей или самокат для того, чтоб передвигаться по кабинетах. Чиновник еще не видел тренажерный зал и бассейн, но Богдан и Зеленский уже тренируются с 7 утра.

Напомним, АП не закупает новые мониторы, так как выбирает себе офис. Пресс-секретарь президента рассказала, что команда Владимира Зеленского рассматривает несколько вариантов переезда.