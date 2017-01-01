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В Украине под запрет попал антисептик

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Причина временного запрета не уточняется.
"Этилосепт" входит в группу препаратов-антисептиков
"Этилосепт" входит в группу препаратов-антисептиков
depositphotos.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию и использование одной серии антисептика.

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Речь идет об "Этилосепте" 70, растворе 70% по 100 мл серии 010119. Производитель - ЗАО "Биолик" Украина. Запрет установили из-за срочного сообщения от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Полтавской области.

Стоит отметить, что "Этилосепт" входит в группу препаратов-антисептиков. Также применяется в качестве дезинфицирующего средства.

Как сообщалось 17 мая, в Украине запретили популярное обезболивающее.

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Теги: лекарства, запрет
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