В Украине под запрет попал антисептик

Причина временного запрета не уточняется.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию и использование одной серии антисептика.

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Речь идет об "Этилосепте" 70, растворе 70% по 100 мл серии 010119. Производитель - ЗАО "Биолик" Украина. Запрет установили из-за срочного сообщения от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Полтавской области.

Стоит отметить, что "Этилосепт" входит в группу препаратов-антисептиков. Также применяется в качестве дезинфицирующего средства.

Как сообщалось 17 мая, в Украине запретили популярное обезболивающее.