В горсовете Славянска от чиновника потребовали говорить по-русски

Замечание за украинский язык во время выступления получил и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры.

Секретарь горсовета Славянска не понимает украинскую речь скриншот из видео

Читай также: “Я сожалею, что живу не при Сталине“: Мэр Черкасс пообщался с народом

Секретарь горсовета Славянска Жан Ким потребовал от и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Фреда Корепанова давать объяснения на русском языке во время сессии горсовета.

Фрагмент видеозаписи с таким требованием опубликован на странице “Славянские ведомости“ в youtube.

“Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то непонятно, что ты там говоришь“, - сказал секретарь горсовета чиновнику, делающему доклад.

Как сообщалось в октябре 2018, депутат в форме Всевеликого Войска Донского выступил в горсовете Славянска.