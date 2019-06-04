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В горсовете Славянска от чиновника потребовали говорить по-русски

Комментариев: 5
Замечание за украинский язык во время выступления получил и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры.
Секретарь горсовета Славянска не понимает украинскую речь
Секретарь горсовета Славянска не понимает украинскую речь
скриншот из видео

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Секретарь горсовета Славянска Жан Ким потребовал от и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Фреда Корепанова давать объяснения на русском языке во время сессии горсовета.

Фрагмент видеозаписи с таким требованием опубликован на странице “Славянские ведомости“ в youtube.

“Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. А то непонятно, что ты там говоришь“, - сказал секретарь горсовета чиновнику, делающему доклад.

Как сообщалось в октябре 2018, депутат в форме Всевеликого Войска Донского выступил в горсовете Славянска.

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Теги: украинский язык, русский язык, Славянск, Донецкая область
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    04.06.2019, 12:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
Треба було перейти на російську, послати цього довбаного Жан Кіма на йух, і далі продовжувати українською.
Ruspidor    04.06.2019, 12:25
Оценка:  -2
Ruspidor
Может быть теперь до когото с картавым ртом что-то дойдет?
VSHIVANKA    04.06.2019, 12:04
Оценка:  -11
VSHIVANKA
ХРЮКАНИЕ НА МОЙВЕ РЕЖЕТ СЛУХ. .....)))
Lyonya-Space    04.06.2019, 12:09
Оценка:  +8
Lyonya-Space
Так не хрюкай здесь, вшивая!
SANDMAN    04.06.2019, 12:12
Оценка:  +6
SANDMAN
Запоребриковая гнида.
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