НАПК впервые потребовало отобрать мандат у народного депутата

Нардеп подозревается в нарушении требований Конституции и законов Украины относительно несовместимости мандата с другими видами деятельности.

Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось к председателю Верховной Рады с требованием о досрочном прекращении полномочий народного депутата БПП Федора Негоя.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для обращения стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятого в отношении народного депутата.

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Также агентство составило 38 админпротоколов за нарушение нардепами закона “О предупреждении коррупции“ из-за конфликта интересов и совместительства, 7 из них касались именно “совместительства и совмещения с другими видами деятельности“.

Печерский районный суд Киева во время рассмотрения протокола в отношении депутата Федора Негоя констатировал факт нарушения требований п. 2 ч. 1-й ст. 25 закона и совершение им административного правонарушения, предусмотренного ч. 2-й статьи 172-4 КУоАП. Но производство по указанному делу закрыто по истечению сроков привлечения к административной ответственности.

Требования относительно несовместимости депутатского мандата установлены также статьей 3 закона “О статусе народного депутата Украины“. Согласно п. 6 ч. 1-й этой статьи народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

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Согласно части 4-й статьи 81 Конституции Украины в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

В связи с этим НАПК просит председателя Верховной Рады Андрея Парубия поручить профильному комитету парламента обработать материалы о нарушении Негоем требований Конституции и законов Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности. Комитет должен предоставить спикеру вывод для последующего обращения в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

Как сообщалось 29 мая, Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента.