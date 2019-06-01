Андрей Богдан руководит всей коммуникацией и правовыми вопросами, так как он "лучше всех знает, как работает государство".

АП в ближайшее время представит видение работы каждого структурного подразделения, пути налаживания эффективного менеджмента и перехода к стратегическому управлению. Об этом заявил первый замглавы АП Сергей Трофимов в интервью “Украинской правде“, передает “Укринформ“.

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“В ближайшее время мы представим свое видение каждого подразделения и направления, мы его дорабатываем“, - отметил он. “Нам надо вникнуть, как всем этим управлять, сделать менеджмент эффективным и перейти к следующему шагу - стратегического управления“, - сказал Трофимов.

Он отметил, что среди замов главы АП Юрий Костюк отвечает за гуманитарную политику, и у него “достаточно серьезное пересечение“ с Кириллом Тимошенко, который отвечает за информационную политику.

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Руслану Рябошапке доверен правовой блок и отношения президента с судами, а Вадиму Пристайко - внешнеполитические вопросы. Алексей Гончарук является заместителем председателя АП по экономическим вопросам, а Алексей Днепров руководит - аппаратом президента.

Трофимов также сообщил, что фунционал первого помощника президента Сергея Шефира заключается в организации ежедневной работы работы главы государства.

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“Это очень сложная задача: невозможно большое количество писем, звонков, просьб, каких-то задач, сложных решений, подписей. Сергей Нахманович помогает именно в решении этих вопросов“, - отметил он.

Относительно обязанности главы АП, он рассказал, что Андрей Богдан отвечает за всю коммуникацию, за правовые и политические вопросы.

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“Среди нас всех он лучше понимает, как работает государство, как выстроены процессы, как принимаются решения, какие сигналы воспринимают политики. И мы здесь на него опираемся“, - отметил Трофимов.

Напомним, ранее Сергей Трофимов рассказал, что в АП хотят водить экскурсии к президенту, чтобы дети смогли с ним здороваться.