Смерть 5-летнего мальчика: по всей Украине пройдет акция "Безнаказанность убивает"

Акция состоится сегодня, 4 июня. Всех небезразличных призывают собраться в 19:00 возле местных управлений полиции.

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На территории всех Украины сегодня, 4 июня, пройдет акция “Безнаказанность убивает“.

Об этом сообщила Марина Хромых на своей странице в Facebook.

Сегодня, во всех наших городах собираемся в 19:00 возле местных управлений полиции, - написала Марина.

Девушка отмечает, что правоохранительная система в Украине давно не работает и нельзя, чтобы это продолжалось и дальше.

Нельзя дальше терпеть то дерьмо, которое и дальше нам скармливают, пытаясь рассказать, что за убийство ребенка кто-то там уволен... но на самом деле нет, потому что через пару месяцев эта же туша появится где-то на другой должности, - отметила Марина.

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По словам девушки, никто не будет наказан, как всегда, ведь это не первый подобный случай.

Напомним, в Киеве скончался 5-летний мальчик, которого ранили полицейские в Переялав-Хмельницком.

После такой новости у МВД собрался митинг из-за смерти ребенка. Участники стихийной акции протеста требовали справедливого наказания для полицейских, которые застрелили мальчика.