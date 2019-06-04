Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Смерть 5-летнего мальчика: по всей Украине пройдет акция "Безнаказанность убивает"

Комментариев: 1
Акция состоится сегодня, 4 июня. Всех небезразличных призывают собраться в 19:00 возле местных управлений полиции.
По всей Украине пройдет акция "Безнаказанность убивает"
По всей Украине пройдет акция "Безнаказанность убивает"
facebook.com/khromykh.maryna

Читай также: Смерть 5-летнего мальчика: под МВД убрали игрушки и пытались стереть надпись “Убийцы”

На территории всех Украины сегодня, 4 июня, пройдет акция “Безнаказанность убивает“.

Об этом сообщила Марина Хромых на своей странице в Facebook.

Сегодня, во всех наших городах собираемся в 19:00 возле местных управлений полиции, - написала Марина.

Девушка отмечает, что правоохранительная система в Украине давно не работает и нельзя, чтобы это продолжалось и дальше.

Нельзя дальше терпеть то дерьмо, которое и дальше нам скармливают, пытаясь рассказать, что за убийство ребенка кто-то там уволен... но на самом деле нет, потому что через пару месяцев эта же туша появится где-то на другой должности, - отметила Марина.

Читай также: “Мой мальчик любил жизнь”: мать убитого полицейскими мальчика

По словам девушки, никто не будет наказан, как всегда, ведь это не первый подобный случай.

Напомним, в Киеве скончался 5-летний мальчик, которого ранили полицейские в Переялав-Хмельницком. 

После такой новости у МВД собрался митинг из-за смерти ребенка. Участники стихийной акции протеста требовали справедливого наказания для полицейских, которые застрелили мальчика.

Поделись:
Теги: ребенок, мальчик, протест, акция, полиция, Украина, стрельба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
farfalle    04.06.2019, 13:30
Оценка:  +4
farfalle
Аваков, ты что затих? Иди в отставку. Как минимум
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь