Концерт Монатика и вакуум "мавзолея" АП: Трофимов рассказал о работе на Банковой

Первый замглавы АП поделился впечатлениями от первых двух недель работы на госдолжности .

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Первый замглавы АП Сергей Трофимов, который ранее работал исполнительным продюсером студии “Квартал 95“, дал интервью “Украинской правде“. Мы приводим самые интересные цитаты из него.

Надо отметить, сейчас Трофимов отвечает за сотрудничество АП с регионами по линии областных и районных госадминистраций. Во времена президентства Порошенко этими функциями занимался Виталий Ковальчук, который руководил избирательным штабом Петра Алексеевича.

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Трофимов также рассказал, что первый помощник президента Сергей Шефир выбрал себе кабинет бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, замглавы АП Кирилл Тимошенко - люксовый кабинет, где раньше сидел Сергей Березенко, а другой замглавы АП Юрий Костюк работает в кабинете Юрия Стеця.

О своей работе:

“Здесь я занимаюсь региональной работой. Это ветвь президента - председателя ОГА, это РГА - районные государственные администрации, это люди в регионах“.

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“Мы еще должны назначить этих людей, мы пока их не назначили. Мы пока принимаем все, что есть в том виде, в котором оно есть, обрабатываем, смотрим, разбираемся“.

Как собираются менять жизнь украинцев к лучшему в регионах:

“Как мы видим эту историю? Есть три опоры, на которые мы бы хотели опираться. Первое: это люди, которых мы назначаем в ОГА, РГА и так далее. Второе - это технологии, которые помогут контролировать прозрачность процессов. И третье - обратная связь от людей из регионов“.

О подходах:

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“Мы когда-то работали в бизнесе и остаемся клиентоориентированными. Говоря на этом языке, нашим клиентом является каждый гражданин нашей страны, за которого мы боремся“.

Об отношениях в команде:

“Эти процессы надо построить горизонтально, чтобы мы начали коммуницировать, и чтобы каждый понимал, кто и что делает. У нас вообще очень хорошие отношения в команде - между главой АП, между Шефиром, между президентом“.

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“Каждый имеет свою компетенцию и каждый обязан быть в ней сильным. Мы подставляем плечо друг другу и таким образом остаемся сильными“.

О том, что АП пока только вникает в работу:

“Просто поймите: мы здесь всего две недели. У нас не было ни выходных, ни времени. Нам надо вникнуть, как всем этим управлять, сделать менеджмент эффективным и перейти к следующему шагу - стратегическому управлению“.

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О впечатлениях от работы в политике:

“Это просто с ног на голову. Я себя чувствую, как Нео в фильме “Матрица“, который едет в авто и говорит: “Я здесь гулял, здесь посещал кафе, здесь проводил время“. Мы зашли в АП и у нас совершенно новые ощущения“.

Об Администрации президента:

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“Очень давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме. Это большая проблема. Я сейчас начинаю понимать, почему люди отрывались от реальности - потому что коммуникационно по ощущениям ты находишься в изоляции“.

“Здесь очень большое пространство, можно выдавать какой-то самокат, сигвей, чтобы доехать в другой кабинет. Помню, первые дни я искал кабинет Днепрова и не мог понять, где он находится. По-честному, я был только на нескольких этажах в этом здании“.

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“Я с удивлением узнал, что здесь есть тренажерный зал, химчистка, библиотека, почта, масса каких-то вещей. Но, честно говоря, я еще всего не посмотрел, просто некогда. Знаю точно, что президент и глава АП уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу“.

О графике работы:

“В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00“.

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О неформальных совещаниях:

“Есть неформальные совещания, которые происходят ежедневно, с участием первого помощника, главы Администрации и всех заместителей“.

О работе Зеленского:

“Он очень ответственный человек. Я знаю его более 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Из-за этого он очень простой и доступный для людей. Поэтому он для меня очень грамотный и умный“

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“Все помогают. Учится он быстро реагирует на все быстро. Он вообще - очень интуитивный человек. Владимир Александрович быстро чувствует, в чем суть вопроса. Если он где-то некомпетентен, он спрашивает экспертов“.

О закрытых встречах вне АП:

“Если нам что-то нужно обсудить и нужно выбраться из “мавзолея“, как я его называю, конечно, мы где-то встречаемся. Можем у кого дома сесть чаю попить и немного поговорить. Поймите, эта атмосфера не дает работать продуктивно. Вдохновения мало, понимаете? Надо немножко выйти из этого состояния“.

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О выездах всей командой:

“Например, в субботу были на концерте Монатика все вместе. Мы это не афишировали. С детьми, женами, неформально переключились, поговорили“.

Напомним, Сергей Трофимов также рассказал, кто за что отвечает в Администрации президента.