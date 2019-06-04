Рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте

Законопроект, который подготовила команда Зеленского, не включили в повестку дня.

Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект об импичменте президента, который внес президент Владимир Зеленский. Об этом передает Zik.

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За включение в повестку дня законопроекта № 10340 об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент), поданного Президентом Украины Владимиром Зеленским, и проекта закона № 10340-1 об импичменте Президента Украины, автор которого нардеп Артюшенко, проголосовали 110 парламентариев.

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Более того, народные избранники не включили в повестку дня еще один законопроект, который подал президент Владимир Зеленский. Речь идет о законопроекте о внесении изменений в Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины” относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих № 10356. “За” в зале нашлось лишь 109 голосов.

Напомним, Парубий заявил, что некоторые законопроекты ЗЕ-команды его удивляют. Спикер резко отреагировал на заявления представителя Зеленского Руслана Стефанчука.